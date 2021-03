Umrl je velikan reggaeja Bunny Wailer

V 74. letu starosti je umrl Bunny Wailer, ki velja za ikono reggaeja. Wailer je v prvi polovici 60. let minulega stoletja z legendarnim Bobom Marleyjem soustanovil skupino The Wailers, skupaj pa so pripomogli k temu, da je znani jamajški bit reggae postal globalni fenomen.

Bunny Wailer se je kot Neville Livingstone rodil v soseski Nine Mile, od koder je izhajal tudi njegov prijatelj iz mladosti Bob Marley. Tuji medijij navajajo, da je Wailer že leta 2018 doživel kap, ki se mu je ponovila tudi julija lani. Zaenkrat vzrok Wailerjeve smrti ni znan, so pa z jamajškega ministrstva za kulturo sporočili, da je bil glasbenik od decembra hospitaliziran v Kingstonu, poroča STA.

Ob tragični novici so se mu v torek v jamajškem glavnem mestu poklonili številni oboževalci, njegovi glasbeni kolegi pa so se strinjali, da je svet izgubil ikono. Priznani jamajški novinar Karyl Walker je dejal, da je bil Wailer zanj celo vplivnejši glasbenik od Marleyja, ker je igral več instrumentov in ustvarjal izjemne skladbe.

"Ostajamo hvaležni za vlogo, ki jo je Bunny Wailer imel pri razvoju in mednarodni popularizaciji reggae glasbe," pa je v izjavi zapisala jamajška ministrica za kulturo Olivia Grange. Dodala je, da se bodo s ponosom spominjali, kako so Wailer, Marley in Peter Tosh reggae popeljali v svet.

Foto: xErikxKabikxPhotography xMediaPunchx, Guliverimage

Poslednji še živeči član izvirne postave skupine The Wailers

Wailer, ki je bil rastafarijanec, je bil poslednji še živeči član izvirne postave skupine The Wailers. Marley je namreč zaradi raka umrl leta 1981, Tosh pa je bil umorjen leta 1987. Glavna avtorja skladb skupine sta bila Marley in Tosh, Wailer pa je odigral ključno vlogo pri snovanju harmonij in ritma, je pisala revija Rolling Stone.

Glasbeni prvenec skupine Catch a Fire je izšel leta 1973 in je The Wailers ponesel na pot mednarodne slave. Na neki točki se je uvrstil na 126. mesto lestvice 500 najpomembnejših albumov revije Rolling Stone. Med največjimi uspešnicami The Wailers pa sta denimo Simmer Down in One Love.

Wailer je skupino zapustil leta 1974 in se podal na samostojno pot avtorja, producenta in pevca. Zelo dobro je bil sprejet njegov album Blackheart Man, na katerem je tudi skladba Burning Down Sentence, ki je nastala na podlagi izkušnje enoletne ječe, ki si jo je glasbenik prislužil zaradi posedovanja marihuane. V pogovoru za Reggaeville leta 2017 je glasbenik dejal, da je zanj Blackheart Man eden od albumov, na katerega se mora osredotočiti "univerzalni svet reggaeja".

Za svoje glasbeno udejstvovanje je Wailer prejel tri grammyje za najboljši reggae album, leta 2017 pa so ga nagradili z jamajškim redom časti, enim od najvišjih državnih priznanj.

