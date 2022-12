Umrl je Maxi Jazz, pevec legendarne skupine Faithless

"Bil je tudi ljubko človeško bitje, ki je imelo čas za vsakogar in modrost, ki je bila globoka in dostopna. Bilo mi je v čast in v veliko veselje delati z njim. Bil je sijajen tekstopisec, DJ, budist, veličasten na odrskih nastopih, ljubitelj avtomobilov, neskončen govornik, čudovita oseba, moralni kompas in genij," so še zapisali njegovi prijatelji.

Foto: Guliverimage

Angleški glasbenik Max Jazz je bil najbolj znan kot glavni vokalist britanske skupine Faithless. Del skupine je bil od leta 1995 do 2011 in 2015.

We are heartbroken to say Maxi Jazz died peacefully in his sleep last night. He was a man who changed our lives in so many ways. He gave proper meaning and a message to our music. He was a lovely human being with time for everyone and wisdom that was both profound and accessible. pic.twitter.com/VcFe7OpTh6