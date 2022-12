Cohenova smrt pomeni, da sta od angleške enajsterice, ki je bila del zmagovite angleške zasedbe v finalu svetovnega prvenstva, živi le še legendi Bobby Charlton in Geoff Hurst.

Cohen, ki je za reprezentanco zbral 37 nastopov, je bil v celoti del zmagovite ekipe na domačih tleh, ki je doživela vrhunec z zmago nad takratno Zahodno Nemčijo v podaljšku finala s 4:2. Ta zmaga v finalu, v katerem je Cohen odigral vseh 120 minut, je Angliji prinesla prvi in do zdaj edini naslov svetovnega prvaka v nogometu.

"Vsi v nogometnem klubu Fulham smo globoko užaloščeni, ko smo izvedeli, da je umrl eden naših najboljših igralcev, gospod George Cohen," je zapisano v izjavi na spletni strani londonskega kluba.

Everyone at Fulham Football Club is deeply saddened to learn of the passing of one of our greatest ever players – and gentlemen – George Cohen MBE.