Umrl je frontman skupine The Cars

Ric Ocasek, pevec znane ameriške new wave skupine The Cars je umrl v svojem stanovanju na Manhattnu, poročajo ameriški mediji. Vzrok smrti za zdaj ni znan, a glasbenik naj ne bi umrl v sumljivih okoliščinah.

Ocasek je skupino The Cars ustanovil leta 1976 skupaj z basistom Benjaminom Orrom. Vse do druge polovice osemdesetih let so nanizali vrsto uspešnic, kot so Good Times Roll, My Best Friend's Girl, Just What I Needed, It's All I Can Do, Let's Go in Drive.

Ocasek je imel šest sinov, po dva iz vsakega od njegovih treh zakonov. Nazadnje je bil poročen z manekenko Paulino Porizkovo - poročila sta se leta 1989, lani pa sporočila, da sta se razšla.