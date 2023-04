Umrl je ameriški jazzovski klavirski velikan Jamal

Njegov slog igranja so opisovali kot vitkega, po navedbah ameriškega časnika Washington Post je bila zanj značilna "dinamika – manj je več". Ena od tehnik, ki jih je uporabil za večji učinek, je bila tišina med notami.

Smrt je potrdila njegova žena

Jamalova vdova Laura Hess-Hey je po poročanju Washington Posta potrdila smrt jazzovskega pianista. Njegova hči Sumayah Jamal pa je za New York Times povedala, da je bil vzrok smrti rak prostate. O njegovi smrti so poročali tudi glasbeni mediji v Franciji in Veliki Britaniji.

Jamal je prijateljeval z glasbenimi velikani, kot je Miles Davis. Vplival je tako na delo Milesa Davisa kot drugih glasbenikov, vključno s pianistom McCoyem Tynerjem.

Jamal, rojen 2. julija 1930 kot Frederick Russell Jones v ameriškem Pittsburghu, se je leta 1950 spreobrnil v islam. V svoji karieri je prejel številne nagrade, vključno s prestižnim francoskim odlikovanjem Ordre des Arts et des Lettres (red umetnosti in leposlovja) leta 2007 in grammyjem za življenjsko delo leta 2017.

Njegov album je postal ena najbolje prodajanih instrumentalnih plošč

The New Yorker, ki je lani pisal ob izidu nekaterih Jamalovih neizdanih posnetkov, je poročal, da je bil v petdesetih letih prejšnjega stoletja "njegov glasbeni koncept ena največjih inovacij tistega časa, čeprav je bila njegova skromna, drzna izvirnost pri mnogih poslušalcih izgubljena".

Jamal je komercialni preboj dosegel z album Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me iz leta 1958. Na Billboardovi lestvici se je obdržal več kot 100 tednov. Album je postal ena najbolje prodajanih instrumentalnih plošč svojega časa. Sledilo je na desetine drugih, kar je britanski The Times označil za "katalog, posut z dragulji".

Trobentač Davis je v svoji avtobiografiji o Jamalu zapisal: "Presunil me je s svojimi konceptom prostora, lahkotnostjo dotika in načinom, kako je ubesedil note, akorde in odlomke." V intervjuju konec lanskega leta za The Times je Jamal povedal, da se še vedno razvija, kadarkoli sede za klavir. "Še vedno imam nekaj svežih idej," je dodal.

