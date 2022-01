Umrl je Aki Rahimovski

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glasbeni svet je pretresla nenadna smrt Akija Rahimovskega, pevca glasbene skupine Parni valjak, so iz zasedbe sporočili na svojem profilu na Facebooku. Umrl je v 67. letu starosti v Novem mestu, potem ko mu je zjutraj postalo slabo.

Aki Rahimovski je umrl danes zjutraj v Novem mestu, so na svojem Facebook profilu sporočili člani glasbene skupine.

Njegov menedžer Damir Osredečki je za hrvaški portal 24sata povedal, da je glasbeniku zjutraj postalo slabo in da so ga odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer je nato umrl. Vzroka smrti še ne vedo, je dodal.

V Slovenijo se je preselil pred dvema letoma, potem ko sta s 37-letno partnerko Barbaro Vesel postala starša deklici.

Da je šlo za nenadno smrt, po poročanju Slobodne Dalmacije priča tudi fotografija na uradni Facebook strani skupine Parni valjak, kjer sta Rahimovski in dolgoletni član zasedbe Marijan Brkić-Brk.

Rahimovski je imel za seboj dva zakona. V prvem se mu je rodil sin Kristijan-Kiki, ki je prav tako pevec, v drugem je dobil hčerko Dino. Zakon z drugo ženo Ingrid je trajal polna štiri desetletja.

Pred štirimi leti je Rahimovski utrpel blažjo možgansko kap, po kateri je skupina za nekaj časa odpovedala vse koncerte. A glasbenik je okreval in nadaljeval z nastopi. Parni valjak je v prihajajočem obdobju načrtoval deset koncertov, mini turneja pa naj bi se začela februarja.

Na družbenih omrežjih se množično poslavljajo od te velike hrvaške legende.

"Aki, hvala ti za vse pesmi, ki si nam jih zapel in ki smo jih peli s teboj. Hvala, da je tvoj glas spremljal našo ljubezen, radosti in žalosti. Danes žalujemo brez tebe, za teboj. Želim ti večni mir in mir," je le eden od zapisov v slovo.

Skupina Parni valjak je v več kot 40-letni karieri ustvarila številne hite, kot so Jesen u meni, Moja je pjesma lagana, Uhvati ritem, Sve još miriše na nju, Ugasi me in druge.