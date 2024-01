Umrl član v Sloveniji izjemno priljubljene klape

Umrl je Mladen Brižić, član hrvaške Klape Intrade. Novico so na svojih družbenih omrežjih sporočili člani vokalne zasedbe, ki so nad pevčevo smrtjo pretreseni. "Počivaj v miru, naš Mladen. Ribar sam stari nikoli več ne bo zvenel enako ..." so zapisali.

Člani Klape Intrade so novico o Brižićevi smrti izvedeli na poti v Zürich, kjer bi morali nastopiti v soboto. "Na poti nas je doletela žalostna novica, da nas je za vedno zapustil naš prijatelj, boter, brat in dobri duh klape, naš Mladen Brižić. Čeprav Mlado od nas tega zagotovo ne bi zahteval, smo morali zaradi za nas zelo žalostne novice nocojšnji nastop odpovedati. Žalost v skupini je prevelika. Zahvaljujemo se organizatorjem in vsem za razumevanje," so pojasnili.

Na hrvaškem izboru Evrovizijo osvojili drugo mesto

Hrvaška vokalna zasedba iz Zadra, izjemno priljubljena tudi v Sloveniji, je bila ustanovljena leta 1985. Leto kasneje se jim je pridružil še Tomislav Bralić, s katerim sodelujejo pod imenom Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Njihove najbolj prepoznavne pesmi so Laku noć, Zora bila in Kada jednom odem. Leta 2009 so s pesmijo Ne damo te pismo naša nastopili na Dori, hrvaškem izboru za Evrovizijo, in osvojili drugo mesto.

"Mlađo je bil vedno pripravljen poslušati, ne soditi na hitro, poskušati razumeti in opravičiti, biti človek. V svetu klap ostaja zapisan kot izjemen bas. Ostala nam je neizmerna žalost, da nismo več del njegovega sveta," so v objavi na svojih družbenih omrežjih dodali člani skupine.

Klapa Intrade je bila ustanovljena leta 1985. Foto: STA

