Top devet izdelkov za nepozaben domači žur

Ker se korona končno poslavlja, želi marsikdo nepozabno zabavo prirediti kar doma.

Kako domačo dnevno sobo ali nadstrešek spremeniti v plesišče/plesno dvorano?

Če nameravaš zabavo doma prirediti prvič ali pa si na področju prirejanja zabav že prekaljen maček, boš v tem članku našel nekaj norih idej, ki bodo tvojo zabavo nadgradile v nepozaben žur, o katerem bodo tvoji prijatelji in prijateljice govorili še mesece.

Moje ime je Nejc in sem del ekipe trgovin z glasbili in glasbeno opremo Music Max. Že več kot 12 let vsak dan gledam, kako v našo prodajalno prihajajo stranke po opremo, ki pričara magično odrsko vzdušje, marsikdo pa je že ugotovil, da veliko teh izdelkov sploh ni pretirano dragih, zato se je odločil, da jih izkoristi za nepozabno zabavo. Seveda med poplavo izdelkov sam težko najdeš optimalne za svoje potrebe. Ne skrbi – zate sem na enem mestu zbral tistih top devet, s katerimi zagotovo ne boš zgrešil. Vse skupaj sem razdelil na Avdioopremo za nepozaben žur in Opremo za magični ambient. Na koncu sem pripravil še eno presenečenje, zato se vam lahko obrestuje članek prebrati do konca. Super – pa kar začniva!

Avdiooprema za nepozaben žur

#1 Aktivni zvočnik Power Dynamics PA300 – Odlično dizajniran zvočni sistem, ki ti z možnostjo USB, SD-kartice in povezave Bluetooth omogoča uživanje ob poslušanju tvojih najljubših skladb. Prenosljiv sistem vključuje tudi dva brezžična mikrofona, ki bosta skupaj še z dvema vhodoma za dodatna mikrofona ali instrument poskrbela za čisto pravo karaoke zabavo. Power Dynamics PA300 omogoča tudi šest ur delovanja na vgrajeno baterijo in je zato zagotovo odlična naložba za nepozabne zabave.

#2 Prenosni sistem ozvočenja Vonyx VPS10 – Popoln zvočni sistem z vsemi sodobnimi funkcijami. Odlikuje ga predvajalnik z več možnostmi povezovanja. Bluetooth, USB, SD-kartica in AUX-kabel za predvajanje tvojih najljubših skladb. Za to, da je vse skupaj še bolj bombastično, poskrbijo brezžični mikrofon in dva dodatna vhoda, eden za dodatni mikrofon in eden za kitaro, ukulele ali kateri drug inštrument. Skupaj z vgrajenim baterijskim napajanjem in možnostjo priklopa zunanjega akumulatorja bo ta zvočni sistem zagotovo poskrbel za noro zabavo do jutranjih ur.

#3 Prenosni sistem ozvočenja Vonyx AP1200PA – Vonyx AP1200PA se lahko pohvali s kar 600 vati moči, vsemi potrebnimi priklopi za predvajanje glasbe prek USB-ključka, SD-kartice in vgrajenim vmesnikom Bluetooth. V kompletu so dva brezžična mikrofona, ročni in naglavni z oddajnikom, ročni mikrofon s kablom in daljinec za kontrolo vgrajenega predvajalnika. Odličen sistem za svojo ceno ponuja maksimalni užitek, da pa je vse skupaj še slajše, ti ob nakupu podarimo stojalo zanj. Več o tem si lahko pogledaš tukaj .

​​#4 Karaoke sistem Vonyx Fenton Live 280 – LIVE280 Karaoke Station ni le izvrsten sistem za karaoke, pač pa bi ga lahko uvrstili že med opremo, ki pričara magični ambient. Preklopne luči RGB LED dodajo sistemu za karaoke čisto novo dimenzijo. Ultraprenosljiv sistem z dvema oseminčnima zvočnikoma, 900 vati moči, baterijskim napajanjem, vsemi potrebnimi priklopi, dvema mikrofonoma in daljincem za enostavno upravljanje funkcij skupaj s svetlobnim učinkom RGB bo poskrbel za celovito izkušnjo nore zabave.

Ker pa glasba s svetlobnimi učinki in dimnimi napravami celovito prelevi prostor v magični ambient, imam zate štiri naprave, ki ti bodo to pomagale pričarati.

Oprema za magični ambient na domači zabavi

#1 Dimna naprava Beamz S 500 je kompaktna dimna naprava, ki bo tvojo zabavo spravila na čisto novo raven. Majhen dimni stroj zaradi kratkega časa segrevanja izredno hitro proizvaja dim in ima priložen žični daljinski upravljalnik – za brezskrbno upravljanje. Zagotovo odlično razmerje med ceno in kakovostjo – naprava bo poskrbela za mističen pridih, odlična novica pa je, da je njen rezervoar ob nakupu že poln tekočine in pripravljen na akcijo.

#2 Svetlobni efekt BEAMZ Mini Star Ball – Nov izdelek na trgu, ki za svojo ceno naravnost preseneča. Skupaj z najnovejšo tehnologijo LED 6x 3W RGBAWP, zmogljivimi diodami LED ter ostrimi svetlimi žarki in daljinskim upravljalnikom je top izbira marsikatere domače diskoteke. Ima vgrajen mikrofon, ki tej izredno zmogljivi napravi omogoča, da s svetlobnimi učinki sledi glasbi.

#3 Beamz Partybar II 4x COB Led Bar – Če prirejaš zabave večjih razsežnosti, se je prav gotovo pametno odločiti še za Beamz Partybar II. Gre namreč za izredno zmogljiv svetlobni učinek, ki ga lahko najdeš tudi na velikih odrih in koncertih. Ob nakupu prejmeš tudi daljinski upravljalnik in stojalo za maksimalni izkoristek postavitve luči. Kot lahko vidiš v videu, ki sem ti ga "prilepil" spodaj, gre za napravo, ki se lahko kosa s profesionalno opremo. Preveri odlično ponudbo tukaj.

#4 Beamz Apollo Multipoint Laser – Kompakten Beamz Apollo Multipoint Laser je gotovo nepogrešljiv na vsaki nori zabavi. Z vgrajenim mikrofonom bodo svetlobni učinki sledili glasbi in risali magične vzorce na plesišču. Če te zanima, kako lahko tako majhna naprava resnično doda novo dimenzijo tvoji zabavi, predlagam, da si pogledaš video, in če prepriča tudi tebe, si hitro priskrbi svojega tukaj , dokler ne poide zaloga.

Mega Party Pack po akcijski ceni!

Ob predpostavljanju, da že imaš odlično avdioopremo, s katero prirejaš zabave, smo zate pripravili edinstven komplet po zelo ugodni ceni, v katerem boš prejel vse, kar potrebuješ za prireditev zabave, o kateri se bo govorilo še mesece.

Beamz Mega Party Pack vsebuje kar tri naprave iz prej omenjene rubrike Oprema za ustvarjanje magičnega ambienta. Ekskluzivno, zgolj dokler ne poide zaloga, po super ceni prejmeš Beamz Apollo Multipoint Laser, Mini Star Ball in dimno napravo S500.

Želim ti obilo norih in nepozabnih zabav!

Nejc iz Music Maxa

