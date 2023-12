To je po oceni kritikov najboljši album letošnjega leta

Na ameriški spletni glasbeni platformi AllMusic so Olivio Rodrigo označili za "umetnico, ki ima veliko povedati ter samozavest in zgovornost, da stvari pove na svoj način".

Na ameriški spletni glasbeni platformi AllMusic so Olivio Rodrigo označili za "umetnico, ki ima veliko povedati ter samozavest in zgovornost, da stvari pove na svoj način". Foto: Reuters

Album ameriške pevke Olivie Rodrigo Guts so kritiki izbrali za najboljši album leta 2023, piše britanski portal BBC News, ki je sestavil t. i. lestvico vseh lestvic. Drugi album 20-letne Olivie Rodrigo, ki sledi prvencu Sour iz leta 2021, je po navedbah portala poln punk-pop himen in zbadljivo-grenkih balad.

Pevka je za BBC pojasnila, da je Guts "srečnejša in bolj igriva" plošča od prvega albuma, zaznamuje pa jo tudi bolj rockovski zvok. Album Guts, ki je izšel septembra, je zasedel prvo mesto tako na britanski kot ameriški lestvici ter bil nominiran za šest nagrad grammy, med drugim za album leta, so spomnili pri BBC.

Na drugem albumu spregovori o slavi, bolečini in napornem odraščanju

Revija Rolling Stone ga je označila za "še eno takojšnjo klasiko", na ameriški spletni glasbeni platformi AllMusic pa so Olivio Rodrigo označili za "umetnico, ki ima veliko povedati ter samozavest in zgovornost, da stvari pove na svoj način".

V nasprotju s prvencem, v katerem glasbenica večinoma govori o dramatičnem intimnem razmerju, na drugem albumu spregovori o slavi, bolečini, samosabotaži in napornem odraščanju.

Guts je bila prva izbira 25 seznamov, ki so jih med drugim sestavili BBC, NME, Rolling Stone, Times, avstralska Double J in francoska revija Les Inrockuptibles. Albumom so bile dodeljene točke glede na njihovo mesto na posameznem seznamu. Album na prvem mestu je prejel 20 točk, album na drugem mestu 19 točk in tako naprej. Skupaj so kritiki med svoje favorite uvrstili 171 plošč, piše BBC.

Na drugo mesto se je uvrstil album skupine Boygenius The Record, na tretje pa album Caroline Polachek z naslovom Desire, I Want To Turn Into You.

Preberite tudi: