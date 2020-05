To je najboljša debitantska pesem vseh časov, pevka ni mogla verjeti #video

"Eden najbolj vznemirljivih trenutkov v glasbi je, ko slišite, da je glasbeniku ali skupini uspelo že v prvem poskusu," so v glasbeni reviji Rolling Stone zapisali ob razkritju lestvice stotih po njihovem mnenju najboljših debitantskih skladb vseh časov.

Odločitev, katera pesem bo na prvem mestu, je presenetila mnoge, tudi njeno izvajalko - Britney Spears. "Prvo mesto?!" je presenečeno tvitnila ob novici, "hvala, Rolling Stone, kakšna čast!"

Number ONE 😱 ??!!? Thank you @RollingStone …. what an honor 💋💋💋 !!!!!! https://t.co/GnFH7Mqxjn — Britney Spears (@britneyspears) May 19, 2020

V reviji so namreč na vrh lestvice najboljših sto debitantskih skladb vseh časov postavili njeno ...Baby One More Time, s katero se je leta 1998 takrat 16-letna pevka kot vihar prebila na svetovno glasbeno prizorišče, nato pa nanizala še vrsto uspešnic.

"Eden tistih pop manifestov, ki naznani nov zvok, novo ero, novo stoletje. Predvsem pa novo zvezdo," so v Rolling Stonu pojasnili odločitev, da za najboljšo debitantsko skladbo vseh časov izberejo prav to.

Na drugo mesto so uvrstili I Want You Back skupine The Jackson 5, na tretje pa pankerje Sex Pistols z Anarchy in the UK. Celotno lestvico si lahko ogledate tukaj.