TikTok ostal brez glasbe Taylor Swift, The Beatles in tudi Joker Out

Po propadu pogajanj o avtorskih nadomestilih med glasbeno založbo Universal Music Group in spletnim družbenim omrežjem za deljenje videoposnetkov TikTok na slednjem ni več mogoče slišati glasbe Taylor Swift, The Weeknda, The Beatles in drugih izvajalcev, za katere ima licenco omenjena glasbena založba. Na Tik Toku ne bo več niti glasbe slovenske zasedbe Joker Out, so fantje sporočili na svojem Instagramu.

Vsa posneta glasba, za katero ima licenco Universal Music Group, je namreč od četrtka odstranjena iz glasbene knjižnice TikToka. Utišani so bili tudi vsi videoposnetki, ki vsebujejo glasbo, za katero ima Universal Music Group licenco, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Pogodba med Universal Music Group in TikTok se je iztekla 31. januarja.

Potem ko so pogovori o obnovitvi pogodbe propadli, je Universal Music Group že v torek obtožil TikTok, da "poskuša graditi posel na podlagi glasbe, ne da bi za to plačal pošteno ceno za glasbo".

Seznam glasbenih izvajalcev pri Universal Music Group je ogromen

Med vprašanji, ki so bila izpostavljena v pogajanjih, so bila primerna nadomestila za umetnike in tekstopisce, spletna varnost za uporabnike in zaščita umetnikov pred umetno inteligenco, so dodali v podjetju. TikTok pa je v izjavi sporočil, da je "žalostno in razočaranja vredno, da je Universal Music Group svoj lastni pohlep postavil nad interese svojih umetnikov".

Seznam glasbenih izvajalcev pri Universal Music Group je ogromen in med drugim vključuje tudi Kendricka Lamarja, U2 in Boba Dylana. Kljub veliki bazi uporabnikov pa TikTok predstavlja le približno odstotek celotnega prihodka Universal Music Group, so še sporočili iz založbe, kjer so opozoril še na druge težave v povezavi s TikTokom: velike količine posnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco, ter pomanjkanje prizadevanj za obravnavanje kršitev, ki so povezane z glasbo dejanskih izvajalcev.

TikTok, ki je v lasti kitajskega podjetja ByteDance, je ena najbolj priljubljenih platform družbenih medijev na svetu z več kot milijardo uporabnikov. Velja za glavno vstopno točko za nastajajoče umetnike, glasbene založbe pa ga uporabljajo kot promocijsko orodje.