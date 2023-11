Album Hackney Diamonds so predstavili v newyorškem klubu Racket, kjer je skupina odigrala sedem skladb, med katerimi so bile klasike, kot sta Shattered in Tumbling Dice, ter nove pesmi Angry, Whole Wide World in Bite My Head Off.

Legendarna skupina skupaj 236 let starih rock glasbenikov The Rolling Stones (Keith Richards, Ronnie Wood in Mick Jagger) se bo prihodnje leto podala na veliko turnejo ob podpori največjega upokojenskega združenja v ZDA – AARP. Združenje je glavni sponzor turneje Stones Tour '24 Hackney Diamonds, ki se bo začela 28. aprila 2024 v Houstonu.

80-letni Jagger, kmalu 80-letni Richards in 76-letni Wood bodo v okvirju turneje igrali dva meseca po odrih od Kalifornije na zahodu do New Jerseyja na vzhodu ZDA, je poročal ameriški CNN. Glavni nastop turneje bo 2. maja prihodnje leto v New Orleansu na Jazz Festu. Skupno bo skupina v okviru severnoameriške turneje nastopila v 16 mestih.

Turneja nosi ime po zadnjem glasbenemu albumu skupine Hackney Diamonds. The Rolling Stones so oktobra izdali prvo ploščo z izvirnim materialom po albumu A Bigger Bang iz leta 2005 in prvo po smrti priljubljenega bobnarja Charlieja Wattsa leta 2021.

Jagger: S ploščo smo zelo zadovoljni

Jagger je ob razmišljanju, da je od njihovega prejšnjega albuma minilo že 18 let, septembra pripomnil, da so bili zelo leni. "Vendar pa nismo hoteli izdati kar nečesa, ampak smo rekli, da bomo naredili ploščo, ki nam bo res všeč. Moram reči, da smo z njo zelo zadovoljni," je povedal Jagger.

Album Hackney Diamonds so predstavili v newyorškem klubu Racket, kjer je skupina odigrala sedem skladb, med katerimi so bile klasike, kot sta Shattered in Tumbling Dice, ter nove pesmi Angry, Whole Wide World in Bite My Head Off.

Rolling Stones so nazadnje igrali v Severni Ameriki na turneji No Filter leta 2021, medtem ko so lani igrali po Evropi na turneji Sixty.

