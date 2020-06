The Rolling Stones Donaldu Trumpu grozijo s tožbo #video

Ameriški predsednik Donald Trump pri svojih govorih in dogodkih v okviru trenutne predsedniške kampanje redno uporablja znane pesmi in to ponavadi brez soglasja izvajalcev.

Nazadnje je zborovanje podkrepil s pesmijo Rolling Stonesov You Can‘t Always Get What You Want iz leta 1969, ki je bila predvajana tudi na odmevnem slabo obiskanem predvolilnem shodu v Tulsi v Oklahomi.

Legendarni britanski glasbeniki se z uporabo svoje pesmi nikakor ne strinjajo in so Trumpu že sporočili, da ne more vedno dobiti tega, kar hoče, ter mu zagrozili s tožbo: "Nadaljnji koraki za izključitev Trumpa pri uporabi gradiva skupine The Rolling Stones so nujni, saj so bila vsa pretekla opozorila prezrta," so sporočili predstavniki skupine.

Trump je isto pesem uporabil že med volitvami leta 2016 – predvajali so jo vsaj štirikrat – in že takrat so Rolling Stonesi jasno sporočili, da ne odobravajo Donalda Trumpa.

Če bo Trump ignoriral pogodbo, gredo na sodišče

Organizatorji političnih shodov v ZDA sicer ne potrebujejo dovoljenja glasbenikov za predvajanje njihovih pesmi, vendar morajo pri organizacijah za avtorske pravice (ASCAP in BMI) pridobiti ustrezno licenco.

Organizaciji BMI za pravice izvajalcev so se pridružili tudi Rolling Stonesi in tako hočejo z njihovo pomočjo zaustaviti nepooblaščeno uporabo njihove glasbe. "BMI je že obvestila kampanjo Trumpa, da z uporabo glasbe Rolling Stonesov kršijo licenčno pogodbo. Če jo bo Trump ignoriral, bomo sprožili sodni postopek."

Z uporabo svoje glasbe na Trumpovih shodih se ne strinjajo tudi skupine REM, Aerosmith in Queen. Foto: Getty Images

Britanski rockerji pa niso edini, ki se ne strinjajo z uporabo njihove glasbe na shodih zloglasnega ameriškega predsednika. Že prej so zahtevo za prenehanje predvajanja na Trumpov volilni štab podali Neil Young, Adele, REM, Aerosmith, Queen in družina pokojnega glasbenika Toma Pettya.

Do zdaj se je z uporabo svojih pesmi strinjala le skupina Twisted Sister.

