Šokirani oboževalci Spice Girls: Zvok je bil grozljiv! #video

V petek so štiri znova združene članice nekoč priljubljene dekliške zasedbe Spice Girls znova stopile na oder, turnejo, ki se končuje že 15. junija, so odprle s koncertom v Dublinu. In če je bil njihov cilj po skoraj 20 letih odsotnosti na prvem nastopu osupniti oboževalce, jim je to nedvomno uspelo. Ne le z bleščečimi opravami in dovršeno odrsko sceno, temveč tudi z nadvse slabim ozvočenjem. In potem so to vse skupaj ponovile še sinoči, na drugem koncertu v Cardiffu. Ter znova razbesnele mnogo oboževalcev, ki so svoje ogorčenje nad slabim ozvočenjem delili na družbenih omrežjih.

Že res, da so štiri od petih ponovno združenih članic zasedbe Spice Girls – Victoria Beckham na združitveni turneji ne sodeluje zaradi obilice dela s svojo modno znamko – kar šestkrat zamenjale svoje odrske oprave ter odpele svoje največje hite, kot so: Wannabe, 2 Become 1, Say You’ll Be There in še mnoge druge. Prav tako je res, da je dovršena odrska scena jemala dih, sodeč po zapisih na družbenih omrežjih.

A kljub vsemu temu oboževalci, ki vstopnice za turnejo kupujejo po ceni 50 evrov in več – posebni paketi, ki med drugim zajemajo vstopnice s tako imenovanim neomejenim pogledom, se še vedno prodajajo tudi po nekaj sto evrov – niso mogli pozabiti slabega ozvočenja.

Twitter in druga družbena omrežja so tako zasuli s premnogimi kritikami. "Spice Girls so nocoj postregle s krasnim šovom. A sem presenečena, da nihče ne omenja tega, kako slab je bil zvok. Komaj sem razumela besede, ki so prihajale iz njihovih ust. Tako slabega zvoka na koncertu še ni bilo," je zapisala ena od oboževalk, kmalu pa se je prav na temo slabega ozvočenja sprožil nov val ogorčenja.

"Kdo skrbi za zvok pri Spice Girls? Mislim, da moraš spremeniti poklic. Zvok v parterju je odvraten!!!!", "Krasen šov, a zvok je bil grozljiv! Komaj sem slišala vokale!!!" ter ''Absolutno šokirana!! Ozvočenje grozljivo, morali bi nam vrniti denar za karte. Kritike z irskega koncerta bi morali vzeti resno." To so bile opazke razjarjenih oboževalcev. Nekaj naj bi jih sinočnji koncert v Cardiffu zaradi slabega ozvočenja celo zapustilo predčasno, piše Daily Mail.

The #spicegirls put on a fabulous show tonight. But am really surprised that nobody seems to be talking about how poor the sound was. Could hardly make out the words they were saying at times. Was worst sound I’ve ever heard at a concert pic.twitter.com/UnKsi3B4Wo — Louise Sullivan (@lousul) May 24, 2019

I already knew about the Spice Girls and their "awful sound" since 1996 ;) #SpiceGirls https://t.co/WXCex4RqEv — Phil Havercroft (@Phil_Havercroft) May 25, 2019

Left the Cardiff gig early. Really disappointed as couldn’t hear a word. Was really looking forward to it but left feeling it was a a bit lame #spicegirls — Allison (@Allyrpowell) May 27, 2019

