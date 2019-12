Šok iz sveta šovbiznisa: umrl je Juice Wrld

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komaj šest dni po 21. rojstnem dnevu je zaradi za zdaj še neznanega razloga umrl ameriški raper Juice Wrld. Avtor na radijskih postajah enega najpogosteje predvajanih hitov leta 2018 je danes po pristanku na letališču v Chicagu doživel napad in kasneje umrl v bolnišnici.

Juice Wrld, čigar pravo ime je bilo Jarad Anthony Higgins, se je na svetovno glasbeno sceno prebil lani poleti s hitom Lucid Dreams, ki je bil po podatkih Billboarda v letu 2018 ena največkrat predvajanih pesmi na radijskih postajah.

Higgins se je po pristanku na letališču v Chicagu, od koder je priletel iz Kalifornije, nenadoma zgrudil, do prihoda reševalcev je začel krvaveti iz ust. Za mrtvega so ga proglasili kmalu po prihodu v bolnišnico, je poročal medij TMZ.

Mladi raper, ki je letos prejel tudi Billboardovo nagrado za najboljšega novega izvajalca, sodelovati pa je začel z nekaterim najbolj znanimi imeni iz sveta glasbe, je bil znan po tem, da je pogosto užival mamila in izkušnje z njimi opisoval v svojih pesmih.

Juice Wrld sicer nadaljuje nedavno tragično serijo smrti perspektivnih glasbenikov. Od novembra 2017 do danes so se med drugim poslovili tudi Lil Peep, XXXTentacion in Mac Miller.

Poslušajte še nekaj najbolj znanih Higginsovih pesmi: