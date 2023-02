Slovenski orel sredi sezone izdal svoj prvi album

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski skakalec Žiga Jelar se v teh dneh intenzivno pripravlja na svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici in vrhunec skakalne sezone, poleg tega pa je izdal tudi svoj prvi album. Foto: Mark Pirc

Slovenski smučarski skakalec in glasbenik Žiga Jelar je poleg priprav na nordijsko svetovno prvenstvo v Planici in sredi skakalne sezone izdal nov album Brez pravil. Njegov izid je pospremil z novo skladbo Zakaj gorijo solze, za katero je posnel tudi videospot.

Vrhunski smučarski skakalec Žiga Jelar poleg kariere v smučarskih skokih vzporedno ustvarja tudi svojo glasbeno kariero. Svoje ljubezni do glasbe ni nikoli zanemaril, zato nas je te dni razveselil z novo skladbo in videospotom Zakaj gorijo solze in z izidom svojega prvega albuma, ki ga je naslovil Brez pravil.

Za novo skladbo Zakaj gorijo solze je Jelar napisal tako besedilo kot glasbo, v njegovem srcu pa ima pesem prav posebno mesto. Pesem je posvetil ljudem s posebnimi potrebami, še posebej svoji sestri Sari. Žiga je namreč iz prve roke doživljal, s kakšnimi izzivi in predsodki se mora spopadati njegova sestra Sara, kar je zagotovo zaznamovalo tudi njegovo življenje in pogled na svet. "S pesmijo želim vsem približati njihovo ljubeznivost, srčnost, iskrenost in empatijo," je ob tem povedal.

Za novo skladbo je z režiserjem Rokom Mavrom posnel videospot, v katerem je eno od vlog odigral Tristan, fant z downovim sindromom. Na svoj prvi album Brez pravil pa je Žiga umestil deset skladb, med njimi tudi lani izdano Odpri oči in najnovejšo pesem Zakaj gorijo solze. Pri nastajanju skladb in albumu je sodeloval z nekaterimi že uveljavljenimi slovenskimi glasbeniki.

