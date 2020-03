Slovenski glasbeniki kljub epidemiji ne počivajo #video

Ena od stvari, ki nas v teh dneh lahko vsaj malce kratkočasi in razveseljuje, je tudi glasba, še posebej taka, ki vzbuja pozitivizem in upanje. Nekateri slovenski glasbeniki, ki so bili tik pred kriznimi časi delavni, so namreč v zadnjih dneh izdali nove skladbe in videospote, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.