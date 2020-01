Slovenska zasedba, ki tesno sodeluje z glasbeniki legendarnega Elvisa Presleya #intervju #video

Goreče navdušenje in občudovanje enega in edinega kralja rock'n'rolla Elvisa Presleyja je Samuela Hudla pripeljalo do tega, da je ustanovil skupino, ki v svoji interpretaciji preigrava njegove legendarne skladbe. Glede na svoje oboževanje Elvisa je zasedbo prikladno poimenoval Sam's Fever, kar v prevodu pomeni Samova vročica, in skupina je v nekaj letih postala najboljši Elvisov cover band v Evropi. Oder so si tudi že delili z glasbeniki, ki so leta nazaj igrali ob Elvisu, ter nastopili celo pred njegovo nekdanjo ženo Priscillo Presley.

Skupina Sam’s Fever je bila ustanovljena leta 2012, ob 35. obletnici smrti Elvisa Presleyja, z idejo poustvarjanja glasbe kralja rock'n'rolla skozi lastne izvirne interpretacije. V osnovi jo sestavlja pet članov: glavni vokalist in ustanovitelj skupine Samuel Hudl – Sam, kitarist Rok Barle, bas kitarist Tilen Sušnik, klaviaturist Jure Kavčič ter bobnar Klemen Markelj. Spremljevalne vokale pojejo tri dekleta: Ana Marčun, Nastja Vodenik in Katja Kovačič.



Skupina je bila leta 2015 v okviru 14. Evropskega Elvis Presley festivala, ki je vsako leto v Nemčiji, izbrana za najboljše interprete Elvisove glasbe v Evropi. Na svoji glasbeni poti so spoznali tudi originalne Elvisove glasbenike, ki so kralju rock'n'rolla pomagali ustvarjati njegovo glasbo, ter nastopili celo pred Elvisovo nekdanjo ženo Priscillo Presley, ki so jo po koncertu tudi osebno spoznali.



O zanimivih srečanjih v preteklosti, o dinamiki skupine, kjer niso vsi oboževalci Elvisa, ter o načrtih za prihodnost smo govorili s Samuelom Hudlom.

Zasedba Sam's Fever z dvema spremljevalnima pevkama. Foto: Bojan Puhek

Kdo je prišel na zamisel o ustanovitvi takšne skupine in zakaj?

Skupina je pred osmimi leti nastala zelo na hitro in v malo nenavadnem kontekstu. Namreč, jaz sem imel prej že drugo skupino, ki je igrala bolj komercialno slovensko-hrvaško glasbo. In ta skupina se je ravno mesec dni pred enim že potrjenim in dogovorjenim nastopom razšla, ker se člani zasedbe nismo zares čutili.

Ker pa nastopa nisem želel spustiti, banda pa naenkrat nisem več imel, sem potem zelo na hitro sestavil novega in tako je nastala skupina Sam's Fever, ki pa takrat pred osmimi leti še ni bila v takšni zasedbi, kot je danes. Današnja zasedba se je sestavila pred približno tremi leti, nekje leta 2016. Lani se nam je na novo pridružil še naš klaviaturist, ki pa je zdaj tudi čisto naš. Smo pa že takrat, takoj na začetku oziroma takoj po ustanovitvi, preigravali potem Elvisove skladbe.

Od kje ta fascinacija nad Elvisom? Ste že od nekdaj njegov oboževalec?

Jaz sem bil star 14 let, ko se je slavila 50. obletnica Elvisa, in takrat je bil Elvis vse in povsod. Oče je imel doma ploščo s precej neznanimi pesmimi in to sem takrat poslušal in ta njegova interpretacija me je tako prevzela, da sem potem začel to glasbo počasi odkrivati zase.

Pevec in ustanovitelj zasedbe Samuel Hudl – Sam z ženo in nekdanjo ženo Elvisa Presleyja, Priscillo Presley. Foto: osebni arhiv zasedbe Sam's Fever Ampak takrat je bilo to težko, ker nisi imel interneta, YouTuba, družbenih omrežij, moral si iti zares v akcijo in si poiskati kakšne knjige, revije, kasete, plošče. Tudi z radijev smo takrat še na kasete snemali pesmi in potem rezali te komade.

Tako da glasba je bila ves čas del mojega življenja in že od nekdaj sem imel željo nekoč narediti skupino, ki bi igrala Elvisovo glasbo, ampak ne v smislu, da bi bili imitatorji.

Zakaj ne imitatorji?

Zato ker jih je ogromno in ker so v mojih očeh vsi slabi. Preprosto zato, ker je bil njihov vzornik toliko boljši in je nemogoče stopiti v takšne velike čevlje.

Ali v katerem od trenutno delujočih glasbenikov vidite koga s podobno energijo, kot jo je imel Elvis? Ki bi lahko zavzel njegovo mesto?

Težko. Ker glasbeniki danes so zelo instantni, zelo narejeni. Danes je večini bolj pomemben šov kot pa samo petje. Elvis je obvladal petje, ampak je zraven naredil še šov. Danes pa je ravno obratno – glasbeniki se bolj kot s petjem ukvarjajo z vsem drugim, glasba je bolj ali manj postala sekundarnega pomena.

Ne najdem človeka, ki bi se lahko v mojih očeh po karizmi primerjal z Elvisom. Mogoče bi lahko kot drugačnega v tem smislu, da še vedno daje v ospredje petje in s tem fascinira ljudi, izpostavil Eda Sheerana. Ima to neko energijo, ki prevzame, pa v resnici na videz ni nič posebnega.

Leta 2016 je Sam's Fever postala registrirana blagovna znamka – kaj to pravzaprav pomeni?

S tem smo zaščitili ime, ker bi nekoč radi s tem imenom počeli še kaj več kot samo glasbo. In ne samo pri nas, temveč tudi v tujini, po svetu. Odločitev, da zaščitimo svoje ime, pa je padla zato, ker se nam je zgodilo, da je nastal nek band, ki je naš način dela malo posnemal in si je tudi drznil logotip in ime približati našemu. Tako da takoj, ko smo ime zaščitili, smo potem tudi lahko zahtevali, da ime umaknejo.

Kakšno je vaše občinstvo? Gre za starejše, ki so goreči Elvisovi oboževalci, ali imate tudi mlajše poslušalce?

Pravzaprav imamo občinstvo zelo različne starosti, kar me zelo veseli. Od otrok, starih šest, sedem, osem let, do babic v devetdesetih letih. Od tistih, ki že desetletja poslušajo Elvisa, do otrok, ki jim je všeč njegova glasba. Zlasti mlajše, ko slišijo te njegove rock'n'roll komade, ta glasba požene. Seveda nimajo nekega odnosa do Elvisa, ker so premladi, ker ga ne poznajo na način kot starejše občinstvo, ampak hitro pa vzpostavijo odnos do njegove glasbe, ki jim je všeč.

Samuel Hudl – Sam z Elvisovo sestrično, Donno Presley. Foto: osebni arhiv zasedbe Sam's Fever Če pa koga glasba toliko potegne, da začne potem še malo samega Elvisa spoznavati, preučevati njegovo življenje, njegovo zgodovino, kaj vse je ustvaril in dosegel, pa sem prepričan, da ga potem tudi Elvis kot oseba oziroma glasbenik prevzame.

Spomnim se koncerta v Križankah pred dvema letoma, ko je na naš koncert prišla na smrt bolna gospa, stara okrog devetdeset let, ki ji je že vse življenje všeč Elvisova glasba. Takrat se je na skrivaj izmuznila iz bolnišnice za tistih nekaj ur, da je prišla poslušat Elvisovo glasbo.

Sami ste torej že od nekdaj velik oboževalec Elvisa, kaj pa drugi člani skupine?

Drugi člani so veliki ljubitelji rock'n'rolla, rocka in tudi jazza, funka, metala in vsega vmes, tako da jim je pri Elvisovi glasbi všeč prav ta široka paleta glasbenih žanrov, ki jih preigravamo. Samo o Elvisu sicer ne vedo tako veliko kot jaz, ampak hočeš nočeš sem jih nekaj stvari podučil (smeh, op. p.).

Pravzaprav je to, da v bendu nismo vsi oboževalci Elvisa, prednost, ker če bi sestavljali skupino samo oboževalci, potem zagotovo ne bi zveneli tako, kot zvenimo. Potem bi se naša glasba verjetno bolj malo razlikovala od originalov, ker bi se vsak od nas na svojem instrumentu želel približati originalu. Ker pa vsak od članov posluša zelo različne zvrsti in ne ravno zgolj in samo Elvisa, pa lahko potem naše priredbe njegovih skladb izpadejo tako drugače, posebno.

Kako nastajajo vaše priredbe Elvisovih skladb?

Dejansko pri priredbah sodelujemo vsi, jaz kot največji oboževalec Elvisa v skupini pa doprinesem še najmanj (smeh, op. p.). Tako da ko gre za priredbe, so v veliki meri zanje zaslužni preostali fantje iz benda. Vsak od nas prispeva nekaj svojega pri novih preoblekah Elvisovih skladb in zato potem nastane drugačna glasba, ker če bi ves čas preigravali originale takšne, kot so, bi hitro postali dolgočasni. Ker to je nekaj, kar je že narejeno in poznano.

Mislim, da je naša prednost ravno v tem, da smo drugačni. Da nismo še en bend posnemovalcev, da nismo še ena kopija originala.

Nastopali ste tudi po tujini in osvojili naziv najboljšega cover banda v Evropi. Po čem bi rekli, da se razlikujete od drugih cover bandov?

Za konec januarja pripravljate velik dogodek, ki ga bo pospremil tudi obisk Elvisove sestrične in njegovih še živečih glasbenikov, pripravljate pa tudi razstavo Elvisovih stvari. Povejte kaj več o tem …

Res je, v čast Elvisovemu 85. rojstnemu dnevu konec meseca pripravljamo tri dogodke, povezane s kraljem rock'n'rolla. Od 28. do 30. januarja bo v Festivalni dvorani v Ljubljani na ogled razstava njegovih stvari, 28. januarja je v Austria Trend Hotelu poseben dogodek Talk Show – Meet & greet z originalnimi Elvisovimi glasbeniki, ki so v sedemdesetih letih skupaj z njim nastopali in snemali v studiih, in s posebno gostjo, Elvisovo sestrično, Donno Presley.

Temu druženju pa bo sledil koncert skupine Sam's Fever z gosti. Tukaj lahko povem, da bo naš poseben gost Oto Pestner, ki je prav tako velik oboževalec Elvisa. No, 29. januarja pa je potem na vrsti še veliki koncert, kjer bo naša skupina predstavila nov album z imenom Fever in kjer bodo nastopili Elvisovi glasbeniki.

Kaj konkretno bodo lahko Elvisovi oboževalci videli na razstavi?

Videli bodo lahko njegove osebne predmete, ki jih je Elvis kupil, nosil, ko je bival v Nemčiji in je potem ob vrnitvi domov določene stvari pustil tukaj. Njegov velik oboževalec Andy Schröer, ki prihaja iz Nemčije, je veliko teh stvari kupil in zbral, ker pa je močno povezan tudi z Memphisom in z Nashvillom ter z osebami, ki so osebno poznale Elvisa, je kar nekaj predmetov pridobil tudi od tam. Veliko je tudi takšnih stvari, ki so mu jih prodali Elvisovi glasbeniki.

Skratka, vse, kar bo razstavljeno, so originali. To razstavo bo gospod Schröer tudi postavil in tudi on bo ta čas pri nas v Sloveniji, tako da bo lahko kakšno zanimivost še sam povedal in kaj še dodatno razložil.

Zasedbo Sam's Fever smo zmotili na vajah, saj se intenzivno pripravljajo na veliki dogodek konec januarja. Foto: Bojan Puhek

Kaj poleg velikega dogodka konec januarja in nove plošče še pripravljate za svoje oboževalce v prihodnje?

Smo ravno sredi priprave novih aranžmajev za že nov album, ker tega, ki ga bomo konec meseca predstavili, smo pravzaprav posneli že leta 2017, pa smo čakali do zdaj z uradno izdajo. Imamo pa tudi željo izdati gospel skladbe – 25 smo jih pravzaprav že pripravili –, ker Elvis je bil tudi velik oboževalec gospela. Tako da bi želeli v prihodnje tudi ta gospel program predstaviti občinstvu in pri tem sodelovati prav z Elvisovimi glasbeniki, ki zdaj prihajajo v Slovenijo.

Kaj točno nas čaka v prihodnje oziroma kaj bomo počeli, pa težko napovem, ker nekako tudi vse, kar se nam je zgodilo do zdaj, je nekako prišlo samo od sebe in ni bilo načrtovano. Ko sem začenjal s skupino, si nikoli nisem upal niti sanjati, da bomo kdaj prišli do tega, da bomo tako tesno sodelovali z Elvisovimi glasbeniki, kot sodelujemo zdaj. To je prišlo nekako samo od sebe, sproti, tako da upam, da se nam bodo v tej smeri tudi v prihodnje odvijale stvari. Velike želje in zamisli so – med drugim tudi to, da bi odleteli v Nashville in bi tam preigravali ter snemali skladbe –, bomo pa videli, kam nas bo pot odpeljala.

Torej je vaš cilj nekako bolj tujina?

Mislim, da je Slovenija, čeprav imamo tukaj krasno občinstvo, za našo zvrst delovanja premajhna, ker nismo klasičen bend. In če naredimo na leto kakšna dva ali tri večje dogodke v Sloveniji, je to že skorajda to. Več jih skoraj ne moreš narediti, ni prostora, ljudje bi rekli: ''okej'', to smo že vse slišali.

Tako da za tujino so že določeni kontakti vzpostavljeni, interesi so, pogovori za koncerte so v teku, bomo pa videli, kaj se bo iz tega dejansko izcimilo. Nemško govoreči trg nas vsekakor zanima, ker jaz tudi sam prihajam iz Avstrije. Pa ne samo nemško govoreči trg, tudi Italija, Francija, Španija so privlačni trgi za nas, mogoče celo kakšen vzhod.

Za posebne dogodke se skupini na odru pridruži Sam's Fever Orchestra. Foto: osebni arhiv zasedbe Sam's Fever