Slavni pevec o svojih norih zabavah: Mačke so doživljale živčne zlome

Noel Gallagher se je spomnil svojih norih zabav in let v dvorcu, ki ga je leta 2005 prodal.

Noel Gallagher se je spomnil svojih norih zabav in let v dvorcu, ki ga je leta 2005 prodal. Foto: Guliverimage

Britanski glasbenik Noel Gallagher je v enem izmed nedavnih pogovorov razkril, da sta njegovi mački zaradi divjih zabav, imenovanih Supernova Heights, na katerih so bile tudi droge in jih je prirejal na prelomu tisočletja, doživljali živčne zlome.

Nekdanji član zasedbe Oasis, 56-letni Noel Gallagher, je bil poznan po svojih norih zabavah, ki jih je prirejal na svojem 7,5 milijona evrov vrednem dvorcu. Kot poroča The Sun, je britanski pevec povedal, da so zaradi njih visoko ceno plačale predvsem njegove domače živali, in sicer mački Benson in Hedges, ki sta zaradi njih doživljali tudi živčne zlome. "Imel sem mački, ki sta doživeli živčni zlom," je povedal slavni pevec, ki je leta 2009 po 18 letih zapustil skupino Oasis in ustanovil svojo skupino High Flying Birds, s katero nastopa še danes.

S svojo skupino je letos nastopil tudi v Manchestru. Foto: Guliverimage

Kot je še povedal, sta mački "videli stvari, ki jih nobena mačka ne bi smela nikoli videti".

Med gosti zabav številni znani obrazi

Med gosti omenjene zabave so se znašle številne znane osebnosti, med drugim supermodel Kate Moss, kitarist skupine Rolling Stones Ronnie Wood in hollywoodska igralka Gwyneth Paltrow.

Oče treh otrok je leta 2005 hišo, ki leži v Primrose Hillu na severozahodu Londona, prodal, a dodal, da so bili krasni časi, ko je bila hiša odprta za goste. "Na to gledam kot na res zabavne, vesele, hedonistične in brezskrbne čase. Nisem še imel otrok. Bilo je odlično," se je še v podkastu Take 5 spomnil Gallagher in dodal, da je bilo obdobje po letu 1998 precej turbulentno, a je vseeno užival.

Letos se je ločil od druge žene

Njegov mlajši brat, 51-letni Liam Gallagher, s katerim sta prav tako igrala v skupini Oasis, je nedavno dobil novo zaposlitev v manchesterskem tramvajskem omrežju Metrolink. Letos poleti pa se je Noel po 12 letih zakona nepričakovano razšel z ženo Saro MacDonald, s katero ima dva sinova, 16-letnega Donovana in 13-letnega Sonnyja. S prvo ženo Meg Mathews pa ima 22-letno hčer Anais.

Preberite še: