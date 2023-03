Slavni glasbenik zaradi zdravstvenih težav nenadoma odpovedal koncerte

Da trpi za RHS-sindromom, je Bieber sporočil junija lani, ko je objavil tudi posnetek paralize obraza. "Pozdravljeni, Justin tukaj. Hotel sem povedati, kaj se dogaja z mano. Kot vidite na mojem obrazu, imam Ramsay-Huntov sindrom, ki je posledica virusa, ki je napadel živce v mojem ušesu in obrazne živce ter paraliziral moj obraz. Očitno mi telo sporoča, da je čas, da upočasnim tempo," je takrat povedal Justin.

Ramsay-Huntov sindrom je redka nevrološka motnja, ki jo povzroča virus. V telesu je lahko desetletja ali vse življenje, povzročijo pa ga norice. Sindrom lahko povzroči paralizo obraza in izgubo sluha na prizadetem ušesu. Ponovno aktivacijo virusa prepreči močan imunski sistem.

Na uradni strani turneje na Twitterju so objavili, da je Justin Bieber odpovedal preostale datume koncertov turneje Justice. Tistim, ki so že kupili vstopnice, bodo vrnili denar. Gre za nekaj koncertov v ZDA, Avstraliji in Evropi.

Justin Bieber je od leta 2018 poročen z manekenko Hailey, s katero se poznata že od otroštva. Leta 2018 sta se poročila v sodni dvorani v New Yorku, leta 2019 pa še v Blufftonu. V intervjuju oddaje The Ebro Show je priznal, da je po poroki doživel čustveni zlom, saj je mislil, da bo poroka rešila vse njegove težave, pa jih ni.

O začetku njunega zakona je pred kratkim spregovorila tudi njegova žena Hailey, ki je v videu na svojem kanalu na YouTubu razkrila, da je doživela možgansko kap, zaradi česar je morala na operacijo srca. "Šlo je gladko. Okrevam zelo dobro in hitro," je povedala.

