Slabo vreme odneslo priljubljeno mariborsko prireditev

Še pred nekaj dnevi so zagotavljali, da bodo v primeru slabega vremena razdelili brezplačne pelerine, zdaj pa so se v Mariboru odločili, da tradicionalne Lampiončke odpovejo.

"Po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) se v torek obetajo nevihte in večja količina padavin (celo večja kot lansko leto), zato smo zaradi varnosti tako nastopajočih kot obiskovalcev primorani prireditev odpovedati," so sporočili iz Študentske organizacije Univerze v Mariboru (Šoum), ki organizira tradicionalno prireditev Lampiončki. Med izvajalci, ki naj bi letos nastopili v študentskem kampusu ob Gosposvetski cesti, so bili Magnifico, Emkej in Vlado Kreslin.

Organizatorji so sicer še pred nekaj dnevi zagotavljali, da so se na morebitno slabo vreme pripravili s pelerinami, ki bi jih brezplačno razdelili obiskovalcem, a so si zdaj zaradi zelo slabe napovedi premislili.

Predsednik Šouma David Bohar je za spletni portal mariborinfo.com pojasnil, da so zaradi obilnega deževja in neviht že lanske Lampiončke komajda izpeljali, zato so se zdaj stežka, a vendarle odločili za odpoved. "Energijo bomo usmerili v načrtovanje Lampiončkov 2024 in verjamemo, da se takrat ponovno vidimo v velikem številu," je poudaril Bohar.

Kupnino za vstopnice vračajo na prodajnih mestih, kjer so jih obiskovalci kupili.

Oglejte si še: