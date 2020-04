Rokopis legendarnega glasbenika naprodaj za vrtoglav znesek #video

Rokopis besedila skladbe The Times They Are A-Changin', ki jo je Bob Dylan napisal leta 1963 in leto pozneje izdal na istoimenskem albumu, anonimni zbiratelj prodaja za 2,2 milijona dolarjev oziroma dva milijona evrov, poroča Reuters.

Pri tem ne gre za dražbo, temveč bo lastnik rokopis prek posrednika, losangeleškega podjetja Moments in Time, prodal prvemu, ki bo pristal na postavljeno ceno. Ob tem prodaja še dva Dylanova rokopisa, besedili skladb Subterranean Homesick Blues (za 1,2 milijona dolarjev) in Lay Lady Lay (za 650 tisoč dolarjev).

Če bo ta list papirja iz zvezka, popisan z besedilom skladbe The Times They Are A-Changin', popravki in čačkami, res prodan, bo to najvišji znesek, ki ga je kdaj dosegel rokopis besedila rockovske skladbe, še piše Reuters. Pred tem je rekord postavil Dylanov rokopis besedila skladbe Like A Rolling Stone, ki so ga leta 2014 na dražbi prodali za dva milijona dolarjev.

Oglejte si še: