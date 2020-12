Rekordna prodaja Magnificovega koncerta: občinstvo iz več kot desetih držav

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Magnifico v petek pripravlja tradicionalni božični koncert, ki bo letos potekal iz studia Dom svobode in na spletu. Iz Magnificove ekipe so sporočili, da je prodaja rekordna, občinstvo prihaja iz več kot desetih držav, pred ekrani pa bo več ljudi, kot bi jih lahko bilo v ljubljanskih Stožicah.

Magnificovi božični koncerti po navadi polnijo velike dvorane, med drugim je tri leta zapored 25. decembra napolnil Areno Stožice, letos pa postavlja rekorde v prodaji prvega tradicionalnega božičnega koncerta na spletu.

Trend trenutnega števila prodanih vstopnic kaže, da si bo letošnji koncert v udobju doma ogledala veliko večja množica, kot bi sicer lahko bila prisotna v največji dvorani v Sloveniji, poroča STA.

Koncert bo drugačen od tistih, ki so jih Magnificovi navdušenci vajeni, ko množice pod odrom plešejo in prepevajo. Magnifico bo prvič na stežaj odprl vrata v studio Dom Svobode in poskrbel za romantični božični večer. Kot posebni dodatek večera bo občinstvu na voljo še glasbeni dogodek. Po končanem koncertu se bo priljubljeni glasbenik prelevil v mojstra za mešalno mizo, kjer DJ MGNF stavi na kitsch-romantic-disko set.

"Zame in za ekipo je ta koncert eksperiment, in z navdušenjem spremljam odzive. To dela naše početje smiselno," je Magnificova ekipa povzela glasbenikove besede.

