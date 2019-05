Rebeka Dremelj Zali in Gašperju napoveduje peto mesto #video

Rebeka Dremelj je Slovenijo na izboru za Pesem Evrovizije zastopala leta 2008 v Beogradu in že takrat je tam vladal velik cirkus, se zdaj, 11 let kasneje, spominja Rebeka: "Evrovizija je od nekdaj velik cirkus, to ni nič novega. Mogoče pa ta cirkus pride malo bolj do izraza pri nas, Slovencih, ker letos v nasprotju z drugimi leti nismo poslali nekega posebnega cirkusa."

Seveda so bili izvajalci brez "cirkusa", a večina nas je bila takšnih, ki smo hoteli delati cirkus. Jaz sem bila v neki kletki, Nušo (Derenda, op. p.) so dvigovali, Alenka (Gotar, op. p.) je imela kup luči po rokah. Vse to je "cirkus".

Napoveduje peto mesto, a bo presrečna, če bosta prišla še višje

Letos pa imamo na velikem evrovizijskem odru končno predstavnika, ki nimata nič od tega, dodaja priljubljena pevka. "Oblečena sta čisto nevtralno, popolnoma neopazno, nič kaj evrovizijsko, nimata nekih premikajočih se elementov ... Pri njima je res pesem tista, ki pride do izraza."

"Po eni strani se mi zdi to prav, ker smo iz dneva v dan, sploh zaradi družbenih omrežij, vsi prišli v fazo, kjer že res malo pretiravamo. Zato mislim, da se je v vsem tem želja po dobri pesmi izgubila in je prišla v ospredje želja po dobrem šovu, po dobrem cirkusu."

Prav se mi zdi, da malo prisluhnemo samo pesmi. Prav zato menim, da sta tako oblegana od novinarjev, ker sta drugačna. Mislim, da je Slovencem tokrat uspelo poslati drugačnost in da smo opaženi.

Ob tem je še dodala, da meni, da imata v finalu velike možnosti, in jima: "malo za šalo malo zares napovedujem nekje peto mesto. Neverjetno srečna bom, če bo to še višje."

Tujino lahko prepričata s preprostostjo

Čeprav Zala Kralj in Gašper Šantl pojeta v slovenščini, se je njuna pesem Sebi dotaknila številnih ljudi, ki sta jih po Rebekinem mnenju prepričala tudi s svojo preprostostjo, za katero se ji zdi, da je v sedanjem času vedno bolj cenjena.

"Seveda se najdejo negativci, normalno, ampak meni sta všeč zato, ker sta točno to, kar sta, in se mi zdi, da se ne obremenjujeta kaj dosti s tem, da bi hotela ugajati vsemu temu blišču, novinarjem in cirkusu."

Zala in Gašper bosta danes nastopila deseta po vrsti, skupno pa se bo predstavilo 26 držav.

