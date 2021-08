Razglasili najboljše glasbene spote vseh časov #video

Prvega avgusta 1981 je oddajanje začel TV-program, ki je v glasbeni industriji povzročil tektonske premike. To je bil MTV oziroma Music Television, "glasbena televizija", zaradi katere je občinstvo začelo glasbo gledati vsaj toliko kot poslušati, večina glasbenikov pa je začela v snemanje videospotov vlagati prav toliko ustvarjalnosti in sredstev kot v glasbo samo.

In čeprav je na MTV zdaj več resničnostnih šovov kot glasbe, to ne pomeni, da so glasbeni spoti izumrli. Že zdavnaj so se preselili na splet, predvsem na YouTube, in njihova moč, vpliv ter privlačnost niso prav nič usahnili.

Prvi videospot, ki so ga zavrteli na MTV, je bil za skladbo Video Killed the Radio Star skupine The Buggles:

Ob 40-letnici MTV je glasbena revija Rolling Stone sestavila in objavila lestvico po njihovem mnenju najboljših videospotov, ki so bili po kdaj posneti. "Vsak od njih je popoln primer, kako spajanje tistega, kar slišimo in vidimo, ustvari popolnoma nov umetniški besednjak," so zapisali ob tem, "in zaradi njih glasbo poslušamo (in gledamo) drugače."

Na prvo mesto so pri Rolling Stone postavili Beyonce in njen videospot za pesem Formation iz leta 2016. "Gre za presunljiv komentar pomembnih dogodkov v zgodovini temnopoltih Američanov," so zapisali o spotu, ki ga je režirala Melina Matsoukas. "Želela sem pokazati: to smo temnopolti," je režiserka dejala ob premieri videospota, "slavimo, trpimo, utapljamo se, pretepajo nas, plešemo, jemo in še vedno smo tukaj."

Na drugem mestu lestvice je Johnny Cash s spotom za skladbo Hurt, ki jo je v izvirniku izvajala skupina Nine Inch Nails. Cash je to priredbo izdal na zadnjem albumu, ki je izšel pred njegovo smrtjo leta 2003, prav tako pa je to njegov zadnji nastop pred kamero. Na tretje mesto so pri Rolling Stone postavili Madonno in njen videospot za skladbo Vogue, ki ga je režiral David Fincher.

Top 10 videospotov po izboru revije Rolling Stone:

1. Beyonce - Formation (2016)

2. Johnny Cash - Hurt (2002)

3. Madonna - Vogue (1990)

4. Childish Gambino - This Is America (2018)

5. New Order - The Perfect Kiss (1985)

6. Beastie Boys - Sabotage (1994)

7. D'Angelo - Untitled (How Does It Feel?) (2000)

8. Peter Gabriel - Sledgehammer (1986)

9. Guns N' Roses - November Rain (1991)

10. Michael Jackson - Billie Jean (1982)

