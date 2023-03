Raper Snoop Dogg ima prav posebno ponudbo za kralja Karla III.

Če bo kralj Karel III. sprejel ponudbo ameriškega raperja, bo to prav posebno kronanje in ena najbolj nekonvencionalnih potez novega kralja, ki v javnosti ni najbolj priljubljen.

Medtem ko Združeno kraljestvo nestrpno pričakuje kronanje kralja Karla III., ki bo 6. maja, britanski dvor še vedno išče glasbenika, ki bo spremljal to priložnost. Medtem ko je množica zvezdnikov, kot so Elton John, Adele, Spice Girls, Robbie Williams in Harry Styes, ponudbo že zavrnila, si ameriški raper Snoop Dogg želi nastopiti na kronanju.

Enainpetdesetletnik je svojo ljubezen do kraljeve družine, zlasti do pokojne kraljice Elizabete II., izpostavil že večkrat. Za britanski časopis The Sun je povedal, da je pripravljen nastopiti na kronanju.

Kraljica Elizabeta mu je stopila v bran

Z Združenim kraljestvom ima sicer pestro zgodovino, je bil pa vedno velik ljubitelj kraljice Elizabete, ki mu je pred leti stopila v bran.

Snoop, čigar uradno ime je Calvin Cordozar Broadus Jr., je svoje spoštovanje do kraljeve družine izrazil že leta 2015 v intervjuju za The Guardian, ko je pojasnil, kako je kraljica preprečila, da bi ga izgnali iz države, ko je bil leta 1994 obtožen umora. Leta 1996 so ga obtožb oprostili.

"Ko so me poskušali izgnati iz Anglije, je kraljica dejala, da me imajo njeni vnuki zelo radi in da v Združenem kraljestvu nisem storil nič slabega, zato mi je dovolila, da ostanem," je raper povedal za The Guardian.

To bi bil njegov poklon pokojni monarhinji

Zdaj pa je za The Sun povedal, da bi to pomlad z veseljem nastopil na slovesnosti za kralja Karla III., saj bi se na ta način poklonil pokojni monarhinji, ki jo je ljubkovalno imenoval kar kraljica Lizzie.

Po zadnjih podatkih bodoči kralj še vedno ni rezerviral velikega glasbenega nastopa za svoje kronanje. Če bo sprejel ponudbo ameriškega raperja, bo to prav posebno kronanje in ena od najbolj nekonvencionalnih potez novega britanskega kralja, ki v javnosti ni najbolj priljubljen.

Dudar zaigral njegovo uspešnico Still D.R.E.

Raperja, ki je trenutno na turneji po Evropi, je pred kratkim ob prihodu na škotsko letališče pričakal igralec dud in mu zaigral njegovo uspešnico Still D.R.E. Posnetek je na družbenih omrežjih hitro postal viralen.

Snoop Dogg in Scotland LMAOOOOO pic.twitter.com/MaCESq81N3 — J (@ANTIMELIA__) March 16, 2023

