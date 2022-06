Raiven, kot je nismo vajeni #video

"Z idejo o združitvi opere in popa sem se poigravala že par let, ampak se do letos nisem opogumila. Vedela sem, da tak projekt zahteva ogromno eksperimentiranja in kreativnosti. Malo sem se celo bala, da bi bile priredbe osladne in starikave, kar se pri takem crossover žanru po mojem mnenju hitro lahko zgodi," je Raiven povedala ob predstavitvi prvega dejanja svojega elektro-opernega projekta.

To je pesem Habanera oziroma "L’amour est un oiseau rebelle", predelava arije, ki jo Carmen zapoje v prvem dejanju istoimenske opere.

Opera v elektropop preobleki

Raiven je skozi to pesem predstavila svojo novo smer izražanja, v kateri je združila obe svoji veliki ljubezni: elektropop in operno petje. V Habanero je vkomponirala markantne ritme iz avtorske skladbe KAOS s kratkometražnega albuma REM, s katero se je predstavila na izboru Ema leta 2019.

Prisluhnite:

"Habanera je bila prva skladba, ki smo jo z ekipo ustvarili ob postavljanju repertoarja za prvi elektro-operni koncert v Cankarjevem domu. Izbrali smo jo iz čisto praktičnega razloga, ker smo jo še najbolje poznali. Carmen je sanjska vloga za marsikatero mezzosopranistko in med njimi sem tudi sama. Ker s svojo prihajajočo glasbo želim opero približati mladi publiki, ki načeloma klasike ne posluša, se mi je Habanera, ki jo poznajo tudi nepoznavalci opere, zdela odlična izbira," je poudarila Raiven.

Čaka jo pestro poletje

V letu 2022 je Raiven sicer začela študij vloge Carmen v sklopu koncertne uprizoritve opere pod vodstvom maestra Georgea Pehlivaniana, s katero se bo predstavljala po slovenskih mestih to poletje. Svoje udejstvovanje na odrskih deskah bo nadaljevala avgusta v pop-rock musicalu Povodni mož, kjer se bo vživela v lik glavne junakinje Urške.

Nadaljuje pa tudi svoje elektro-operne koncerte, ki so doživeli premiero v razprodanem Klubu Cankarjevega doma na dan žena. V prihajajočih tednih jo bo mogoče slišati na festivalu Arsana na Ptuju in v letnem kinu Arrigoni v Izoli.

