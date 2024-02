Prvič po več mesecih se je v javnosti pojavila Celine Dion #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji podelitve grammyjev so gledalcem pripravili prav posebno presenečenje – zadnjo nagrado večera je prišla na oder podelit pevka Celine Dion, ki se v zadnjih letih zaradi zdravstvenih težav le redko pojavlja v javnosti. Občinstvo jo je pozdravilo s stoječimi ovacijami.

Poglejte:

"Hvala vsem, tudi jaz vas imam rada. Ko rečem, da mi je v veselje biti tukaj, to resnično mislim," je dejala ganjena pevka, ki ji je pripadla čast podeliti nagrado za album leta – nagrado, ki jo je sama prvič dobila pred 27 leti. Preden je prebrala nominirance, je občinstvu in gledalcem dejala, naj sreče, ki jo prinaša glasba, nikoli ne jemljejo za samoumevno, nato pa razglasila, da je nagrado prejela Taylor Swift.

Foto: Reuters

Celine Dion so leta 2022 diagnosticirali t. i. sindrom otrdelega telesa, redko nevrološko bolezen, zaradi katere jo pestijo mišični krči, občasno pa ima tudi težave s hojo in petjem. Zaradi bolezni je lani in letos odpovedala vse koncerte v okviru svoje turneje Courage World Tour.

