Prva zamisel o svetovnem dnevu glasbe se je rodila v Franciji leta 1976, ko je ameriški glasbenik Joel Cohen, takrat uslužbenec francoske radijske postaje, predlagal celonočno glasbeno slavje na prvi dan poletnega solsticija. Prvi je njegovo idejo sprejel takratni francoski minister za kulturo Jack Lang in prvo praznovanje z imenom Fête de la Musique je potekalo 21. junija 1982 v Parizu.

Brezplačna glasba za vse

Glasbeniki, ki nastopajo v okviru Praznika glasbe, imajo priložnost muzicirati na številnih, za glasbo manj običajnih mestih, kot so ulice, trgi, parki, muzeji, bolnišnice in druga mesta, kjer s svojimi nastopi presenetijo mimoidoče. V skladu s smernicami Fête de la musique so vsi nastopi za obiskovalce brezplačni.

Koncerti so organizirani v duhu spontanih uličnih dogodkov, glasbeniki pa za svoje nastope niso plačani. Občinstvo lahko nastopajoče nagradi s prostovoljnimi prispevki. Praznik glasbe poteka brez generacijskih in žanrskih omejitev, zato so vključeni vsi glasbeni okusi.

Iniciativa vključuje več kot 150 držav

Iniciativa Fête de la musique danes vključuje več kot 150 držav in več kot 700 mest z vsega sveta. V številnih afriških državah je ta dan razglašen za državni praznik. Že desetič se praznovanju pridružuje tudi Slovenija.

Praznik glasbe tako od leta 2015 nepretrgoma poteka pod krovno organizacijo SIGIC – Slovenskega glasbenoinformacijskega centra, vsako leto pa se dogodku priključijo nova mesta. Tokrat se bo praznovalo v kar štirinajstih slovenskih krajih, in sicer v Ljubljani, Dravogradu, v štirih občinah slovenske Istre, Litiji, Novi Gorici, Celju, Črnomlju, Postojni, Tolminu in Železnikih.

Več informacij o lokacijah in nastopajočih na Prazniku glasbe lahko najdete tukaj.

