Prisluhnite prvi božični pesmi, posneti posebej za pse #video

Pesem je nastala na pobudo britanske spletne trgovine za živali Tail.com, ustvarili pa so jo na podlagi znanstvenih izsledkov o tem, kateri zvoki pse najbolj zanimajo in pozitivno stimulirajo.

Tako so prišli do kombinacije reggae ritmov, žvižgov, ukazov, kot je "sedi" (seveda v angleščini), hišnih zvoncev in drugih visokofrekvenčnih zvokov.

Izbor zvokov so naredili s pomočjo "fokusnih skupin" psov, ki so jim predvajali več kot 500 različnih zvokov, da bi ugotovili, na katere se najbolj in najbolje odzivajo. Dokončno obliko je skladba dobila v slovitem londonskem studiu Abbey Road.

To so znaki, da je vašemu psu pesem všeč

In kako boste vedeli, ali vaš kuža res uživa v tej pesmi? Strokovnjaki pravijo, da to pokažejo s povečano pozornostjo, iskanjem mesta, od koder naj bi zvoki prihajali, nagibanjem glave in premikanjem ušes ter seveda mahanjem repa.

