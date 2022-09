Priljubljeni hrvaški pevec razočaral svoje oboževalce v Črni gori

Občinstvo je sprva mislilo, da gre za šalo, ki jih Cetinski na svojih nastopih pogosto izreče, a se na oder ni več vrnil. Ko so izvedeli, da se pevec ne bo vrnil, so bili šokirani, svoje nezadovoljstvo pa delili na družbenih omrežjih. "To je neprofesionalno vedenje in nespoštovanje občinstva, ki je prišlo poslušat tvoje pesmi", "Sramota", so razočarani zapisali njegovi oboževalci.

"Šlo je za nesporazum"

Po odzivih oboževalcev se je na družbenih omrežjih oglasil tudi Cetinski. Dejal je, da je šlo za nesporazum: "Zahvalil bi se čudovitemu občinstvu in turistični zvezi mesta Bar, ki so takoj razumeli, da je šlo za tehnično napako in da nikoli ne bi skrajšal koncerta, kaj šele žalil občinstva in organizatorjev. Prišlo je do tehnične napake. Tonski mojster ni razumel, da je moj odhod z odra le šala, zato je predvajal glasbo, ki je nakazala konec koncerta," je zapisal.

Dodal je: "Jaz sam in moja skupina se opravičujemo za nesporazum. Vse vas imam rad, vidimo se na enem od naslednjih koncertov." Da je šlo za nesporazum, je potrdil tudi glavni organizator koncerta, ki je Tonya označil za "carja".

Pevec se je pred kratkim sicer odločil za presaditev las. Kot kaže, se je odločil vrniti k svojim kodrom, po katerih je bil prepoznaven na začetku svoje kariere.