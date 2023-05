Priljubljeni glasbenik zmagal v tožbi zaradi plagiatorstva

Sheeran je lani zmagal tudi v tožbi kršitve avtorskih pravic zaradi pesmi iz leta 2017 Shape Of You.

Po dvotedenskem sojenju zaradi kršitve avtorskih pravic je porota razsodila, da priljubljeni britanski glasbenik Ed Sheeran ni ukradel delov pesmi Marvina Gaya Let's Get It On, ko je leta 2014 napisal svojo uspešnico Thinking Out Loud, poroča Entertainment Weekly.

"Z izidom sem zelo zadovoljen," je Sheeran povedal po zmagi na sodišču. In dodal: "Hkrati pa sem jezen, da lahko takšne neutemeljene trditve sploh pridejo na sodišče." Obtožbe o kršitvi avtorskih pravic je označil za "žaljive", pred kratkim pa je celo zagrozil, da bo glasbeno industrijo zapustil, če bo sojenje izgubil.

Townsendova hči je "morala zaščititi očetovo zapuščino"

Tožbo proti Sheeranu so vložili dediči Eda Townsenda, ki je pesem napisal leta 1973 skupaj z Marvinom Gayem. Na sodišču so poudarili, da Sheeranova skladba vsebuje "presenetljive podobnosti" in "očitne skupne elemente".

Pričala je tudi Townsendova hči Kathyrn Townsend Griffin, ki je povedala, da čeprav je Ed Sheeran "velik umetnik z veliko prihodnostjo" in je upala, da tožba, vložena leta 2017, ne bo privedla do sojenja, je "morala zaščititi očetovo zapuščino".

Sheeran je lani zmagal tudi v tožbi kršitve avtorskih pravic zaradi pesmi iz leta 2017 Shape Of You. Takrat je povedal: "Nisem subjekt, nisem korporacija. Sem človeško bitje. Sem oče, mož in sin. Tožbe niso prijetna izkušnja in upam, da se bo s to tožbo v prihodnosti mogoče izogniti takšnim neutemeljenim zahtevkom."

Pesem Thinking Out Loud, ki jo je glasbenik izdal leta 2014, mu je sicer prinesla nagrado grammy.

