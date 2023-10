Prihodnji mesec na dražbo kitari Claptona in Cobaina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Del izkupička od dražbe bo dobrodelne narave. Namenili ga bodo iniciativi za duševno zdravje Kicking the Stigma. Foto: Profimedia

V ZDA bodo prihodnji mesec na dražbi prodajali kitari, na kateri sta igrala Eric Clapton in Kurt Cobain. Vsako ocenjujejo na do dva milijona ameriških dolarjev (1,9 milijona evrov), poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dražba bo potekala med 16. in 18. novembrom v Nashvillu v organizaciji avkcijske hiše Julien's Auctions.