Presenečenje: Beyonce bo po šestih letih izdala nov album #foto

Ameriška zvezdnica Beyonce je v četrtek oboževalce prijetno presenetila z novico, da po šestih let pripravlja novi solo album z naslovom Renaissance, ki bo izšel 29. julija. Zaradi izida novega albuma se je pojavila tudi na naslovnici julijske izdaje britanskega Vogua.

Naslovnico britanskega Voguea krasi v žametno črni obleki, medtem ko sedi na konju, na glavi pa ima perje. Glavni urednik Edward Enninful je povedal, da se je Beyonce "želela igrati z modo kot še nikoli do zdaj".

Pojavi pa se tudi v notranjosti revije. Na eni izmed fotografij je oblečena v zlato obleko, pokrito z diamanti Swarovski. Videz je dopolnila še z zlatimi uhani v obliki planetov.

"Prihaja renesansa"

40-letna zvezdnica je v intervjuju za Harper's Bazaar že lani namignila na naslov svojega sedmega studijskega albuma in dejala: "Po izolaciji in krivici v preteklem letu mislim, da smo vsi pripravljeni pobegniti, potovati, ljubiti in se spet smejati. Čutim, da prihaja renesansa, zato želim biti na kakršenkoli način del tega pobega."

Pomaga ji več kot deset ljudi

V intervjuju je spregovorila tudi o svoji navadi, da pri ustvarjanju pesmi sodeluje z več kot desetimi ljudmi: "Včasih traja eno leto, da osebno preiščem na tisoče zvokov, da najdem ravno pravi udarec ali zanko. En refren ima lahko do 200 zloženih harmonij," je dejala.

"Vseeno pa v snemalnem studiu čutim veliko količino ljubezni, strast in sprostitev. Po 31 letih se počutim prav tako vznemirjeno, kot ko sem bila stara devet let. Glasba prihaja!" je sklenila.

Na albumu bo 16 pesmi

Album Renesansa bo nadaljevanje albuma Limonada iz leta 2016. Oboževalci so čakali na novico, odkar je zvezdnica prejšnji teden izbrisala profilno fotografijo in zapis na družbenih omrežjih. Včeraj zjutraj pa je prekinila tišino in zapisala: "Akt i ... renesansa. 29. 7. "

Seznam na Apple Music razkriva, da bo na albumu Renesansa 16 pesmi.

Osvojila 28 grammyjev

Beyonce, ki je svojo glasbeno kariero začela leta 1997 kot del dekliške skupine Destiny's Child, je ena najuspešnejših in najvplivnejših pevk svoje generacije. V svoji karieri je osvojila 28 grammyjev in prejela 79 nominacij, kar je več kot katerakoli druga glasbenica.

Njena zadnja glasbena izdaja je bil singel presenečenja Black Parade, ki je izšel leta 2020, ko se se demonstracije Black Lives Matter razširile po vsem svetu. Skladba je imela močno besedilo o zgodovini temnopoltih ljudi, policijski brutalnosti in protestih za Georgea Floyda. Pesem je bila izdana 10. junija, na praznik, ki označuje uradni konec suženjstva v ZDA.

