Poslovil se je nekdanji bobnar zasedbe Lačni Franz

Slovensko rockersko skupino Lačni Franz sta leta 1979 v Mariboru ustanovila Zoran Predin in Oto Rimele. Največjo slavo so rockerji želi ob koncu osemdesetih, ko so v svojo bogato diskografijo dodali albume, kot so Ikebana, Adijo, pamet, Ne mi dihat za ovratnik. Zadnji album, ki so ga posneli v prvotni zasedbi, je bil Na svoji strani leta 1986, svoje največje hite pa so leta 1994 v živo posneli v mariborski dvorani Štuk in leto pozneje izdali na dvojnem cedeju Petnajstletnica v živo. Pesem Štajerc je tistega leta delala čudeže.

Čeprav je skupina nehala delovati leta 1997, je Zoran iz skupine izstopil že štiri leta prej in jo nato znova obudil leta 2016, ko je skupina izdala album Ladja norcev.