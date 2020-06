Muzej bodo poimenovali Avicii Experience (Aviciijeva izkušnja, op. p.), obisk pa bo ljudi bolje približal Aviciiju kot didežju in Timu Berglingu, kar je bilo njegovo pravo ime.

"Obiskovalci bodo lahko videli njegovo pot od glasbenega 'piflarja' do mednarodne cenjene zvezde, vse od njegove deške sobe, kjer se je vse začelo, do studia v Los Angelesu, kjer je ustvaril svoje največje hite," je razkril Per Sunding, direktor Pophouse Entertainment in lastnik muzeja o zasedbi ABBA.

V muzeju bodo na ogled tako spominski in osebni predmeti Tima kot tudi še nevideni videi in fotografije, obiskovalci pa bodo lahko pogledali tudi v ozadje njegovega kreativnega procesa in kako so nastale nekatere uspešnice.

Starša po smrti ozaveščata o duševnem zdravju

Aviciijeva izkušnja je skupni projekt kulturnega središča Space, podjetja Pophouse Entertainment Group in fundacije Tim Bergling, ki sta jo po njegovi smrti ustanovila starša Klas Bergling in Anki Lidén z namenom ozaveščanja o duševnem zdravju, zlasti o hudih psihičnih boleznih in o preprečevanju samomorov.

Del dobička od prodaje vstopnic muzeja bo šel tako tudi v financiranje te fundacije.

Za sabo naj bi pustil okrog 200 dokončanih ali skoraj dokončanih pesmi. Foto: Getty Images

Avicii je umrl aprila 2018 v 29. letu starosti. Bil je in ostaja eden najbolj cenjenih didžejev na svetu. V svojem kratkem življenju je izdal uspešnice Wake Me Up, Hey Brother in Levels, njegova posthumno izdana skladba SOS pa je bila v letu 2019 med največkrat predvajanimi skladbami.

Govori se, da naj bi za sabo pustil več kot 200 pesmi.

