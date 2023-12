Podelitev grammyjev prihodnje leto bo znova vodil komik Trevor Noah. Za voditelja slovesnosti, na kateri nagradijo posnetke, skladbe in izvajalce preteklega leta, je bil izbran četrto leto zapored, so sporočili iz Ameriške diskografske akademije. Nagrade bodo podelili 4. februarja v Los Angelesu.

Po poročanju portala Variety je Noah povedal, da uživa v podelitvi grammyjev, ker lahko gleda oddajo in jo, medtem ko se dogaja, lahko tudi doživi ter komentira.

Na tokratno podelitev grammyjev bo z največ nominacijami prišla ameriška pevka in tekstopiska SZA. Za svoj album SOS je dobila devet nominacij, med drugim v treh od štirih najpomembnejših kategorij z izjemo kategorije za najboljšega debitanta.

S po sedmimi nominacijami ji sledijo pevka in tekstopiska Victoria Monet, med drugim kot najboljša novinka, tonski mojster Serban Ghenea ter pevka in tekstopiska Phoebe Bridgers. Zadnja je nominirana kot samostojna umetnica in članica skupine Boygenius. Po šest nominacij za grammyja so prejeli producent Jack Antonoff, Jon Batiste, Boygenius, Brandy Clark, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo in Taylor Swift.

Podelitev bo 4. februarja

Značilnost tokratnih nominacij je, da v glavnih treh kategorijah – za posnetek, album in skladbo leta – prednjačijo izvajalke. Za album leta sta nominirani še Lana Del Rey in Janelle Monae.

Grammyje bodo 66. po vrsti podelili 4. februarja 2024. Iz arene Crypto.com v Los Angelesu jih bodo prenašali na televiziji CBS.

Najprestižnejšo nagrado za album leta je letos osvojil Harry Styles za tretjo studijsko ploščo Harry's House.