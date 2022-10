Po večletnem molku se je vrnila in objavila novo pesem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po Beyonce je več let trajajoči glasbeni premor prekinila še ena superzvezdnica – Rihanna.

Po šestih letih, odkar je izdala Anti, svoj zadnji studijski album, se je na glasbeno sceno vrnila Rihanna in predstavila skladbo Lift Me Up, posneto za film Črni panter: Wakanda za vedno.

Lift Me Up je čustveno posvetilo igralcu Chadwicku Bosemanu, ki je v prvem filmu o Črnem panterju igral glavno vlogo, nato pa po hudi bolezni leta 2020 umrl.

34-letna pevka je ta teden zasijala na premieri novega Črnega panterja, kamor je prišla v spremstvu partnerja, raperja A$AP Rockyja, s katerim sta maja letos dobila sina.

Foto: Reuters

V glasbeni spremljavi novega Črnega panterja naj bi se ob Lift Me Up znašli še dve Rihannini skladbi, s tem pa barbadoška superzvezdnica očitno najavlja glasbeno vrnitev po šestletnem premoru. V tem času se je bolj kot glasbi posvetila modnemu in kozmetičnemu poslu ter, seveda, materinstvu.

