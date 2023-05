Priljubljena ameriška rock skupina Foo Fighters v četrtek s koncertom v New Hampshiru začenja novo koncertno turnejo, prvo po tragični smrti bobnarja Taylorja Hawkinsa marca lani, ko je bila skupina na turneji v kolumbijski prestolnici Bogota.

Na Hawkinsovo mesto za bobni bo po poročanju Varietyja sedel Josh Freese, izkušen glasbenik in dober prijatelj tako Hawkinsa kot Dava Grohla, frontmana skupine Foo Fighters.

Dave Grohl, frontman skupine Foo Fighters Foto: Guliverimage

50-letni Freese je do zdaj igral z vrsto znanih zasedb in glasbenikov, med drugim z Guns N' Roses, Nine Inch Nails, The Offspring in Stingom.

Je tudi eden najbolj iskanih studijskih bobnarjev v ZDA, snemal je za izvajalce, kot so Katy Perry, Michael Bublé, Nelly Furtado, Kelly Clarkson in Avril Lavigne.