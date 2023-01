Po 15 letih se vrača priljubljena skupina, ki je obnorela tudi Slovence

Nekdanji člani priljubljene mehiške skupine RBD, ki je obnorela tudi Slovence, so pred kratkim sporočili, da se je skupina ponovno združila, napovedali pa so tudi turnejo po Ameriki, ki se bo začela 25. avgusta. Pred 15 leti je skupina namreč kar trikrat razprodala ljubljansko Halo Tivoli. Danes so začeli s prodajo kart za koncert v Braziliji, ki so se razprodale zgolj v štirih minutah.

Skupina RBD je bila mehiška glasbena skupina, ki je postala popularna v mladinski telenoveli Rebelde. V samo štirih letih delovanja je prodala več kot 60 milijonov albumov po celem svetu. Skupina je uradno nastala 30. oktobra leta 2004, razpadla pa 18. avgusta 2008.

Halo Tivoli razprodali kar trikrat

Skupino so sestavljali igralci in pevci Anahi, Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chavez, Christopher Uckermann in Alfonso Herrera. Po 15 letih so se odločili, da skupina ponovno zaživi. V drugi polovici letošnjega leta namreč pripravljajo turnejo z naslovom Soy Rebelde Tour, na kateri pa se jim ne bo pridružil Herrera, ki pravi, da njegova želja nikoli ni bila petje, ampak igralstvo. Tako bodo med drugim nastopili v New Yorku na slovitem stadionu Madison Square Garden, Las Vegasu, Miamiju, Houstonu in Los Angelesu.

V letu 2024 pa naj bi pripravili tudi turnejo po Evropi, v sklopu katere naj bi obiskali tudi Ljubljano. V Sloveniji je skupina leta 2008 namreč kar trikrat zapored razprodala Halo Tivoli, zadnjič pa so pri nas nastopili 16. decembra.

Fotografije s koncerta v Ljubljani si lahko ogledate spodaj: