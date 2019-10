Pihalni orkester Slovenske vojske poskrbel za nepozaben rokovski večer #video

Včeraj se je odvil gala koncert Pihalnega orkestra Slovenske vojske in glasbenika Omarja Naberja v Cankarjevem domu, kjer so Queene preoblekli v modernejše barve.

V kulturnem hramu so tako odmevale sveže izvedbe legendarnih uspešnic v doslej nikoli slišanih aranžmajih, napisanih prav za vojaški orkester. Omar Naber pa je stopil v velike čevlje Freddieja Mercuryja, ki še danes velja za eno največjih glasbenih legend vseh časov.

Dogodek je očaral tudi ministra Karla Erjavca, ki tudi sam kuje posebne glasbene načrte. Kot je pojasnil, je velik oboževalec britanske skupine. "S Queeni sem odraščal. Ko sem imel 17 let, sem prvič kupil njihov album, na katerem je bila tudi uspešnica We are the champions," je povedal med drugim. Več si lahko pogledate v prispevku zgoraj.