Pevka zasedbe The Cranberries Dolores umrla zaradi utopitve

Vzrok smrti pevke irske zasedbe The Cranberries Dolores O'Riordan je bila utopitev, ta pa je bila posledica zastrupitve z alkoholom, je po pisanju tujih medijev danes v sklopu preiskave o vzroku smrti razkril mrliški oglednik. Kot je še povedal, je pevka, ki so jo sredi januarja našli mrtvo v hotelski kadi v Londonu, umrla v tragični nesreči.

Po navedbah policije so pevko našli potopljeno v kadi, je poročanje tujih medijev povzela nemška tiskovna agencija dpa. V sobi so našli tudi več praznih steklenic in zdravil na recept.

Toksikološki testi pevkine krvi so razkrili vsebnost manjših, terapevtskih odmerkov zdravil, so pa pokazali tudi štirikrat višjo vsebnost alkohola v krvi od tiste, ki je še dovoljena za voznike.

Pevka se je bojevala z bipolarno motnjo in depresijo

Pevka je lani razkrila, da je imela že od leta 2015 diagnozo bipolarne motnje, pred tem pa se je večji del svoje kariere borila z obdobji depresije. Ob smrti se je zdravila zaradi omenjenih težav, s skupino pa je bila Londonu na krajšem snemanju.

V Limericku rojena pevka je skupino povedla do mednarodnega uspeha v devetdesetih letih prejšnjega stoletja s hiti, kot sta Linger in Zombie. Po svetu so prodali kar 40 milijonov plošč prvenca Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? iz leta 1993.

Lani je skupina napovedala novo turnejo in že objavila datume koncertov za Evropo in ZDA, vendar so jo morali maja lani odpovedati zaradi poslabšanja pevkinega zdravstvenega stanja.

Takrat so na spletni strani zapisali, da so morali koncerte odpovedati, zaradi "zdravstvenih razlogov, povezanih s težavami v hrbtu", zaradi česar pevka ni mogla nastopati. Malo pred božičem pa je Dolores O'Riordan na Facebooku objavila, da se počuti dobro in da je že opravila nekaj nastopov. Leta 2014 se je ločila od moža Dona Burtona, s katerim sta imela tri otroke.