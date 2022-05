Pevka razkrila, v kaj jo sili založba

V nedeljo je ameriška pevka Halsey na TikToku objavila video, v katerem je svojo glasbeno založbo Capitol Music Group obtožila, da od nje zahtevajo "lažen viralni trenutek", preden ji izdajo novo skladbo.

"Imam pesem, nad katero sem navdušena in ki bi jo rada čim prej izdala, a mi založba tega ne dovoli," je sporočila, "v tem poslu sem že osem let, prodala sem več kot 165 milijonov albumov in moja založba zdaj pravi, da skladbe ne smem objaviti, če jim ne zagotovim lažnega viralnega trenutka na TikToku."

"Vse je marketing in to se dogaja praktično vsem izvajalcem," je še sporočila, "jaz pa bi le rada objavljala svoje pesmi."

Resnica ali marketinški trik?

Posnetek se je po spletu razširil kot vihar in ne nazadnje dosegel prav to, kar so od Halsey pričakovali v založbi - viralni trenutek. Da gre v resnici za premišljeno marketinško potezo, ne pa resnično zadrego, so jo obtožili tudi nekateri uporabniki TikToka.

Na to se je odzvala s še eno objavo na TikToku, v kateri je mogoče slišati pogovor s predstavnikom založbe, ob tem pa je zapisala: "Ko bi to vsaj bila šala."

O zahtevah založbe se je razpisala tudi na Twitterju, kjer je na vprašanje sledilcev, kaj naj bi viralnost sploh pomenila, odvrnila: "Ne gre le za objavljanje na TikToku, ker to že počnem. Pravijo, da moram doseči neki namišljen cilj, oglede oziroma viralnost ali pa mi pesmi sploh ne bodo izdali."

Medtem so se na njene obtožbe odzvali tudi iz založbe, a so sporočili le: "Popolnoma in brezpogojno verjamemo v Halsey kot edinstveno in pomembno izvajalko. Komaj čakamo, da svet sliši njeno izjemno novo glasbo."

