Orleki, kot jih še ne poznate: vroč striptiz in ples v naročju #video

Glasbena zasedba Orlek je svoje oboževalce razveselila z novim videospotom za skladbo Zame si pela ta blues, v katerem ne manjka lepih, pomanjkljivo oblečenih deklet. Pravzaprav so v zgodbo vključili celo striptiz in ples v naročju, pri tem pa je glavna nastopajoča v spotu le malo prepustila domišljiji.

Glasbena skupina Orlek, ki jim pogovorno pravimo kar Orleki, na slovenski glasbeni sceni uspešno ustvarja že več kot 30 let. Tokrat so za svoje zveste oboževalce pripravili prav posebno presenečenje, kajti njihov novi videospot za skladbo Zame si pela ta blues je vroč kot le kaj.

Prikazuje nenavadno doživetje moškega, ki se znajde v skrivnem klubu, kjer ne manjka dobre glasbe, pijače v potokih in tudi lepih deklet, katerih oprave več razkrivajo kot skrivajo. Vso pozornost zagotovo ukrade glavna plesalka, ki nastopi v vlogi striptizete in oblečena zgolj v čipkasti nedrček in tangice postreže s številnimi vročimi gibi in glavnemu junaku celo zapleše v naročju.

A besede ob stran, video si na vrhu članka oglejte kar sami.