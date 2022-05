Odzivi iz tujine: Slovenijo so oropali uvrstitve!

Po razglasitvi držav, ki so se iz prvega evrovizijskega polfinala uvrstile v sobotni finale, se je na družbenih omrežjih vsul plaz odzivov – tako navdušenih kot razočaranih.

Med zadnjimi so bili tudi takšni, ki se niso strinjali, da je v polfinalu med drugim obtičala Slovenija. Takšni so bili razočarani odzivi iz vse Evrope:

Slovenia was robbed, man! By far the best song and performance of the night #Eurovision2022 #Eurovision — Pontus Forslund (@PontusForslund) May 11, 2022

"Slovenijo so oropali uvrstitve! Najboljša pesem in nastop večera."

I'm so confused, Latvia, Austria, Slovenia and Albania deserved to qualify. Without them the Grand Final will be boooring. 😴 #eurovision #eirovīzija — s (@magiskieputekli) May 11, 2022

"Ne razumem, Latvija, Avstrija, Slovenija in Albanija so si zaslužile uvrstitev. Brez njih bo veliki finale dolgočasen."

The world wasn’t ready for Slovenia - they had my favourite song in the first semi- final. Love the soul and jazz influences! #eurovision — clarissa (@clarissa_zhu) May 11, 2022

"Svet ni bil pripravljen na Slovenijo – njihova pesem mi je bila v polfinalu najljubša. Obožujem vplive soula in jazza v njej!"

Being a Brit, I have to blame politics for #Eurovision results that I don't like so I can only assume that Austria, Slovenia, and Croatia not making the final is down to something the Habsburgs did pic.twitter.com/NTuyk0r947 — Dr Laurence Shaw (@statto_shaw) May 11, 2022

"Kot Britanec bom za rezultate, ki mi niso všeč, okrivil politiko in predvideval, da se Avstrija, Slovenija in Hrvaška v finale niso uvrstile zaradi nečesa, kar so storili Habsburžani."

I feel bad for countries with back to back non-qualification like Croatia, Latvia, Austria, Denmark, and Slovenia #Eurovision — Cali (@calidreamin08) May 11, 2022

"Hudo mi je za države, ki se že drugič zapored niso uvrstile v finale, na primer Hrvaška, Latvija, Avstrija, Danska in Slovenija."

Austria, Slovenia, and Denmark deserved better ngl what old people are judging this 😭 #Eurovision #Eurovision2022 — ImtheboredJess (@crawlupanddie) May 11, 2022

"Avstrija, Slovenija in Danska bi si zaslužile več. Kdo so starci, ki so odločali o tem?"

Preberite še: