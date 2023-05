S sprehodom po turkizni preprogi so se letošnji izvajalci na evrovizijskem izboru v Liverpoolu predstavili občinstvu in s tem obeležili uradno odprtje letošnje Evrovizije.

V nedeljo se je z uradnim odprtjem v Liverpoolu začel evrovizijski teden. Delegacije sodelujočih držav so se namesto po rdeči sprehodile po turkizni preprogi, se predstavile medijem in pozdravile najbolj navdušene oboževalce Evrovizije, ki so že zasedli Liverpool.

Med njimi so bili seveda tudi slovenski predstavniki Joker Out, ki so voditeljema odprtja povedali, kaj so v zadnjih nekaj dneh počeli v Liverpoolu – niso le vadili, ampak so se tudi zabavali, med drugim so se udeležili zabave, ki so jo priredile delegacije iz nordijskih držav.

Poglejte:

Poudarili so, da so na Evrovizijo prišli zmagat kot vsi preostali glasbeniki, na vprašanje, ali so vadili tudi svoj odziv na zmago, pa je pevec Bojan Cvjetićanin samozavestno izjavil: "Ne, to bi bila najmanj 'rocknrollerska' stvar, ki jo lahko narediš."

"Lahko pa obljubim, da se v primeru zmage še vsaj teden dni ne bomo vrnili domov," je dodal.

Joker Out bodo na evrovizijski oder stopili v četrtek, ko se bodo v drugem polfinalnem večeru potegovali za vstopnico v finale. V prvem, torkovem polfinalu pa bodo med drugim nastopili predstavniki Hrvaške, reški rokerji Let 3, ki so izvedli nedvomno enega najopaznejših prihodov na odprtje.

Poglejte:

A second outfit reveal for Let 3. 😳 pic.twitter.com/MCV8SwNqYW — ESC Discord (@ESCdiscord) May 7, 2023

Reški provokatorji so na prizorišče prišli v kostumih hrvaškega oblikovalca Juraja Zigmana, velike plašče v barvah hrvaške in ukrajinske zastave pa so nato slekli in se pred fotografe postavili v belih spodnjicah in baletnih krilcih ter v škornjih z visoko peto.

Foto: Profimedia

Na letošnjem, 67. izboru za pesem Evrovizije sodeluje 37 držav. Tekmovanje poteka pod geslom Združeni z glasbo, njegov logotip pa je kombinacija barv britanske in ukrajinske zastave. Liverpool namreč Evrovizijo gosti v imenu Ukrajine, ki je lani zmagala, a letošnjega izbora zaradi vojne ne more gostiti.

Oglejte si še: