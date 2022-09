Oboževalci v deliriju: razkrili, kdo bo nastopil med polčasom Super Bowla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med polčasom Super Bowla, ki bo februarja prihodnje leto, bo nastopila Rihanna. Na to je v nedeljo z objavo na Instagramu namignila sama, nato pa so novico uradno potrdili v NFL in njeni založbi Roc Nation, ki jo je ustanovil raper Jay-Z.

"Rihanna je talent generacije, ženska, ki izvira iz skromnega okolja in je na vsakem koraku presegla pričakovanja," je Jay-Z sporočil ob novici, da bo 34-letnica nastopila na Super Bowlu, "rodila se je na majhnem otoku Barbados in postala ena najpomembnejših izvajalk vseh časov. Samorastnica v poslu in svetu zabave."

Foto: Guliverimage/AP

Rihanna se je sicer v zadnjih letih odmaknila od ustvarjanja glasbe, zadnji studijski album je izdala leta 2016, ter se posvetila izjemno uspešnima linijama kozmetike in spodnjega perila. Lani je revija Forbes naznanila, da je njeno premoženje preseglo milijardo dolarjev, in jo oklicalo za najpremožnejšo glasbenico na svetu.

