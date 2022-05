Ob Janu Plestenjaku v Stožicah zapel tudi znani športnik #video

V soboto je Jan Plestenjak s koncertom, ki bi ga sicer morali izvesti za valentinovo, a so ga takrat zaradi ukrepov zaradi covid-19 odpovedali, napolnil ljubljansko dvorano Stožice. Koncert je bil namreč popolnoma razprodan. A Jan na odru ni stal sam. Spremljali so ga številni gostje, s katerimi je zapel nekaj svojih pesmi. Občinstvo je najbolj presenetil, ko je na oder povabil aktualnega prejemnika malega kristalnega globusa v smučarskih poletih Žigo Jelarja.

Žiga Jelar je poleg tega, da je smučarski skakalec, tudi pevec. Izdal je namreč že pet avtorskih skladb, z Janom pa sta skupaj zapela njegovo pesem Čao lepa. Na oder je prinesel mali kristalni globus, ki ga je osvojil marca letos v Planici. V svoje roke ga je vzel tudi Jan Plestenjak in povedal, da je prav težek.

Žiga je na svojem profilu na Instagramu delil nekaj fotografij s koncerta in pripisal, da na takšni skakalnici, kot so Stožice, še ni skočil: "To je bil moj prvi javni pevski nastop. Ko sem izvedel za ta dogodek, mi je dober prijatelj Dagi rekel: 'Na taki skakalnici še nisi skočil!' In res nisem... 😅 Jan, hvala za tvoje povabilo, priložnost, zaupanje in neverjetno vzdušje🙏 Hvala celotni ekipi, ki je stala za mano kot velika družina ❤️ Iskreno nimam besed. HVALA, ponovno smo poleteli 🎉🔥❤️"

Posnetke njunega nastopa pa je na svojem profilu na Instagramu delil tudi smučarski skakalec Peter Prevc, ki se je skupaj z ženo Mino prav tako udeležil koncerta.

Na Janovem koncertu so poleg Žige Jelarja kot gostje nastopili še: BQL, Maraaya, Gregor Strasbergar (skupina Mrfy) in finalisti lanskega tekmovanja Slovenija ima Talent (Tina Pezdirec, Ana Grdadolnik, Martin Arbi in Marko Stanković).