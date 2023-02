Nihče noče nastopati za Karla III., zavrnili so ga Adele, Harry Styles, Spice Girls ...

Po poročanju britanskih medijev je vabilo k nastopu na kronanju Karla III., ki bo v začetku maja, zavrnila vrsta slavnih glasbenih imen, med drugim Harry Styles, Elton John, Adele in Ed Sheeran, večina z opravičilom, da imajo v tem času že druge obveznosti.

Še najbližje pozitivnemu odgovoru je bila nekdanja pop senzacija, skupina Spice Girls, njene članice Victoria Beckham, Emma Bunton, Geri Horner, Melanie Chisholm in Melanie Brown so že skoraj potrdile, da se bodo znova zbrale, nato pa je v vodo padel tudi ta dogovor.

Nastop za novega kralja je prav tako zavrnil Robbie Williams, bodo pa na kronanju nastopili njegovi nekdanji kolegi iz skupine Take That Mark Owen, Howard Donald in Gary Barlow. Sodelovanje so potrdili tudi sloviti skladatelj Andrew Lloyd Webber, popzvezdniški sestri Kylie in Dannii Minogue ter pevec Lionel Richie.

Karla III. in njegovo ženo Camillo bodo okronali 6. maja. Foto: Guliverimage

"Organizatorji si želijo zvezdniško zasedbo nastopajočih, a so naleteli na vrsto preprek," je za tabloid The Sun povedal vir, ki pozna razmere, "na vrhu seznama tistih, ki si jih je želel kralj, je bil Elton John, ki pa bo takrat sredi koncertne turneje po Evropi. Zaseden je tudi Harry Styles."

Kronanje kralja Karla III. in kraljice žene Camille bo 6. maja v westminstrski opatiji, veliki koncert sledi dan zatem.

Več o tem: