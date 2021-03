Nepričakovani evrovizijski favorit: takoj po premieri je skočil na prvo mesto stavnic #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo je na YouTube premiero doživela pesem Tout l’Univers, s katero bo na letošnji Evroviziji nastopil švicarski predstavnik Gjon's Tears.

Švicarsko-albanski glasbenik, čigar pravo ime je Gjorn Muharremaj, se je kmalu po objavi pesmi znašel na prvem mestu evrovizijskih stavnic kot najbolj verjeten zmagovalec letošnjega izbora.

Pred objavo pesmi so Švico uvrščali na sedmo mesto možnih zmagovalcev, takoj po premieri pa so stavnice eksplodirale. Odkar so skladbo objavili na YouTube, je več kot polovica vseh vloženih evrovizijskih stav za zmagovalca postavila Švicarja, piše stavničarska spletna stran OddsChecker.

Švicarji so sicer do zdaj v 60 nastopih na Evroviziji slavili dvakrat. Na čisto prvem evrovizijskem tekmovanju leta 1956 jim je zmago pripela Lys Assia, leta 1988 pa takrat 20-letna Celine Dion.

Kaj stavnice napovedujejo slovenski predstavnici?

Drugo mesto na stavnicah trenutno zaseda bolgarska predstavnica Victoria, na tretjem mestu so Islandci Daði & Gagnamagnið, na četrtem Francozinja Barbara Pravi, na petem pa Italijani Måneskin. Pa Slovenija? Ani Soklič se glede na stavnice ne piše dobro, njeno pesem Amen namreč postavljajo na predzadnje mesto. Za nami je le Albanija s pevko Anxhelo Peristeri.